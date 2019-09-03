Путин считает ВТС России и Монголии важнейшим фактором безопасности в Азии

Улан-Батор, 3 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает сотрудничество России и Монголии в вопросах борьбы с терроризмом и военно-техническое сотрудничество (ВТС) двух государств важнейшим фактором обеспечения безопасности в азиатском регионе. Об этом глава государства заявил по окончании встречи с монгольским коллегой Халтмаагийн Баттулгой.

По словам российского лидера, стороны детально обсудили перспективы оборонного, военно-технического и антитеррористического сотрудничества между Москвой и Улан-Батором.

«Считаем взаимодействие в этой области важнейшим фактором обеспечения безопасности в Азии», — подчеркнул Путин.

Глава российского государства напомнил, что в прошлом месяце в Монголии состоялись очередные совместные военные маневры, и заверил, что страны продолжат «такую практику».

По словам российского президента, позиции двух стран по актуальным региональным и международным проблемам совпадают или схожи. Он также указал на то, что Москва и Улан-Батор координируют действия на различных площадках, в том числе — в Организации объединенных наций. Кроме того, расширяется взаимодействие в формате Россия — Монголия — Китай.

Путин добавил, что РФ приветствует стремление Монголии налаживать более тесные контакты с Евразийским экономическим союзом (ЕАС).