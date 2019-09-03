МИД РФ убежден, что терроризм можно победить только сообща и без двойных стандартов

Москва, 3 сентября. Терроризм можно победить только сообща, выступив единым антитеррористическим фронтом. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ в связи с 15-летием теракта в Беслане.

3 сентября в России — День солидарности в борьбе с терроризмом. В эту дату по всей стране вспоминают жертв терактов, в том числе сотрудников правоохранительных органов, которые погибли во время выполнения контртеррористических задач. Установление Дня солидарности в борьбе с терроризмом связано с трагедией, произошедшей в Беслане в сентябре 2004 года.

В МИД РФ отметили, что терроризм не имеет оправдания, вне зависимости от того, когда, по какой причине и кем бы ни были совершены теракты.

«Изо дня в день террористы и их пособники продолжают цинично нарушать одно из основополагающих прав человека — право на жизнь. Жертвой терроризма может стать любой человек независимо от гражданства, национальности, вероисповедания», — говорится в комментарии МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве убеждены, что международное сотрудничество в борьбе с терроризмом должно проходить в строгом соответствии с нормами международного права, прежде всего — с уставом ООН.

«Международное контртеррористическое сотрудничество должно осуществляться строго на основе норм международного права, прежде всего Устава ООН, без политизации, «двойных стандартов» и скрытых повесток дня. В частности, недопустимо делить террористов на «плохих» и «не совсем плохих», оправдывая последних как якобы «борцов за свободу». Мы способны победить это зло только сообща, выступив единым антитеррористическим фронтом», — резюмировали в МИД России.

В Москве 3 сентября пройдут мероприятия в память о жертвах теракта в Беслане.

Напомним, 1 сентября 2004 года террористы напали на школу в Беслане, где находились ученики и их родители, во время праздничной линейки. Заложников на протяжении трех дней держали в спортивном зале, не давая доступа к еде и воде. На третьи сутки в школе прогремели взрывы, и через образовавшуюся брешь в стене часть заложников смогла убежать. Большинство из них были освобождены, а террористы ликвидированы. В результате теракта погибли более 330 человек, 186 из которых — дети. Еще около 800 человек были ранены.