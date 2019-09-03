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Президент Монголии принял приглашение Путина приехать на торжества в честь 75-летия Победы

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Президент Монголии принял приглашение Путина приехать на торжества в честь 75-летия Победы

Улан-Батор, 3 сентября. Монгольский президент Халтмаагийн Баттулга принял приглашение президента России Владимира Путина посетить торжественные мероприятия в честь юбилея победы в Великой Отечественной войне.

После переговоров с главой российского государства Баттулга заявил, что с благодарностью принял приглашение Путина посетить юбилейные торжества по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне​​​.

«Я думаю, что в этих праздничных мероприятиях мы, монгольская сторона, будет участвовать в широком составе», — сказал президент Монголии.

Отметим, официальный визит президента России Владимира Путина в Монголию приурочен к юбилею победы на Халхин-Голе. Торжественная церемония встречи лидеров двух стран прошла на площади Сухэ-Батора перед Государственным дворцом. Лидера РФ встретил почетный караул, оркестр и отряд всадников в парадной форме. Примечательно, что беседа тет-а-тет Путина и Баттулги прошла не в кабинете, а в юрте, которая установлена в Государственном дворце.

Планируется, что стороны по итогам переговоров подпишут ряд важных документов, в том числе Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между государствами. Кроме того, на повестке встречи стоят вопросы, касающиеся актуальных региональных и международных проблем, двустороннего сотрудничества.

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