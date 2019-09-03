Лукашенко заявил, что Минск не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности

Минск, 3 сентября. Минск пока не намерен производить или размещать у себя ракеты средней и меньшей дальности, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Международной антитеррористической конференции высокого уровня.

«Мы не выходили из него (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — Прим. ФАН) и не намерены производить или размещать такие ракеты, если они не будут угрожать нашей безопасности. Пока такой ситуации нет. Надеюсь, и не будет», — сказал белорусский лидер.

Он убежден, что декларация ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности на территории Европы «могла бы стать подлинным вкладом в укрепление безопасности».

По его мнению, появление в Европе ракет средней и меньшей дальности — прямой путь к росту напряженности на континенте. Лукашенко призвал страны к новому широкому переговорному процессу по этой теме.

В начале этого года американский президент Дональд Трамп объявил о начале выхода США из ДРСМД из-за якобы нарушения Россией соглашения. Россия неоднократно призывала Вашингтон сохранить соглашение ради поддержания стратегической стабильности в мире. Действие соглашения подошло к концу 2 августа 2019 года, напомнила «Газета.ру».