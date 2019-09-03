Приговор экстремисту Синице за угрозы детям силовиков стал ясным сигналом для провокаторов

Москва, 3 сентября. Пресненский районный суд признал виновным в экстремизме и приговорил к пяти годам колонии общего режима блогера Владислава Синицу, который призывал к расправе над детьми сотрудников Росгвардии и полиции.

Примечательно, что накануне известный журналист Владимир Соловьев в Twitter и на своем Telegram-канале высказывался о деле Синицы.

«Если Синица получит шесть лет, это будет очень ясный сигнал всем тем, кто считает, что Сеть — это отдельный мир, что никто не найдет и не накажет. Шутки кончились», — подчеркнул телеведущий.

Соловьев не исключил, что это только начало, впереди будут еще подобные дела.

«Все «деанониматоры и хейтеры силовиков» вздрогнут. Вздрогнут и присядут. Закон суров, но это закон», — констатировал журналист.

Если Синица получит 6 лет , это будет очень ясный сигнал всем тем , кто считает , что сеть это отдельный мир, и что никто не найдёт и не накажет. Шутки кончились. Что-то мне подсказывает, что это только начало. И будут ещё дела. https://t.co/abUuNmVyQ5 — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 2 сентября 2019 г.

Напомним, блогер Синица является фигурантом уголовного дела «Возбуждение ненависти, либо вражды в отношении группы лиц, совершенное с использованием Интернета, с угрозой применения насилия».

По данным следствия, 31 июля он опубликовал сообщение в микроблоге Twitter, в котором призывал к расправе над детьми сотрудников Росгвардии и правоохранительных органов, профессионально обеспечивавших безопасность москвичей на незаконном митинге 27 июля в Москве. Его организаторами выступила так называемая «оппозиция», в частности протеже скандально известного блогера Алексея Навального, не допущенные до выборов в Мосгордуму из-за фальсификаций.

К примеру, 14,67% подписей, собранных юристом так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовью Соболь, были признаны недействительными, при этом законом допускается только 10% брака. В подписных листах сторонницы Навального обнаружили «мертвые души», а сотрудники правоохранительных органов нашли на одной из московских съемных квартир целую «фабрику поддельных подписей».

Синица при этом не отрицает факт размещения в Сети таких высказываний, но и не признает вину. Блогер не считает, что опубликованным в соцсети сообщением призвал кого-либо к убийствам и насилию.