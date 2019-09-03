Лукашенко заявил, что Европа отвергла его план по урегулированию ситуации в Донбассе

Минск, 3 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что на первой фазе развития гражданской войны на Украине Европа не была заинтересована в урегулировании ситуации. Об этом глава государства сказал во время выступления во вторник на международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом с помощью инновационных подходов и новых технологий.

«Когда начался этот конфликт, я послал главу МИД, а тогда он был моим помощником, с планом конкретных действий и личными, белорусскими, гарантиями тех мероприятий, которые должны были быть проведены. Я добавил: если вы в Европе отвергнете этот план, где основная нагрузка должна была лечь на Беларусь, я буду считать, что Европа не хочет, чтобы этот конфликт прекратился», — рассказал белорусский лидер.

При этом он обратил внимание на то, что «цивилизованная Европа отвергла этот план». По его мнению, раз война на Украине не заканчивается, значит, «это кому-то надо».

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев приступил к военной операции против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в ходе встреч контактной группы, но украинские власти систематически нарушают минские договоренности. По последним данным ООН, жертвами войны на Украине стало более 13 тыс. человек.