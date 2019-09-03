В Совфеде назвали слова Джонсона о Второй мировой войне ложью от начала и до конца

Заявление Лондона о «наковальне коммунизма» в отношении Польши во время Второй мировой войны — ложь. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Неприемлемое высказывание

Посольство Российской Федерации в Лондоне назвало неприемлемым высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о «молоте фашизма и наковальне коммунизма» по отношению к Польше во время Второй мировой войны.

Ранее Джонсон опубликовал в социальных сетях видеобращение, которое посвящено 80-й годовщине начала Второй мировой войны. По словам британского премьера, в то время как польский народ защищался от нападения нацистов, «советские войска атаковали их с востока». Польша якобы оказалась «между молотом фашизма и наковальней коммунизма».

«При всех исторических дискуссиях вокруг советской военной операции в восточных районах Польши постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема», — говорится в тесте сообщения пресс-секретаря на официальном сайте посольства.

Кроме того, он отметил, что Великобритания «последовательно саботировала предложения СССР о создании эффективного антигитлеровского альянса, в том числе конкретно для защиты Польши». Также пресс-секретарь заметил, что подавляющее большинство британцев и россиян, когда вспоминают о Второй мировой войне, отдают дань памяти павшим и чтут советско-британское союзничество.

«Ложь от начала и до конца»

Сенатор Олег Морозов назвал слова Бориса Джонсона очередным искажением истории. Причем в откровенно политических целях для того, чтобы выгородить Великобританию, которая в начале Второй мировой войны «сыграла зловещую роль».

«Именно со слов знаменитого Невилла Чемберлена — «я привез вам мир» — после «мюнхенского сговора» по расчленению Чехословакии можно датировать начало Второй мировой войны. Потому что это была политика удовлетворения агрессора — Гитлера. Проводил эту политику не Советский Союз, а Великобритания и ее союзники. Советский Союз был единственным европейским государством, который выступил категорически против «мюнхенского сговора», где британцы были главными игроками», — пояснил Олег Морозов.

По словам сенатора, все, что происходило 1 сентября 1939 года, а потом и 17 сентября, когда в Польшу вошли советские войска, — это результат многолетней политики западных стран, которые пытались натравить Гитлера на Советский Союз. Запад пытался натравить на СССР и Польшу.

«Сегодня имеются документы о том, что Польша вела сепаратный договор с Германией еще до мирного договора между Москвой и Берлином в целях начать войну против Советского Союза. И Гитлер в своих планах исходил из того, что до 50 польских дивизий могут воевать против Советского Союза, начни он войну при поддержке Польши. Другими словами, весь мир в то время играл против СССР, весь мир, в частности европейские страны, пытался удовлетворить Гитлера и натравить его на СССР. Сейчас именно им должно быть очень стыдно за эту политику. И если кому и каяться, то это Джонсону за своего тогдашнего премьера и за многих других политиков, которые играли на руку Гитлеру» — добавил Олег Морозов.

Сенатор заметил, что именно Великобритания тогда отвергла все предложения Советского Союза по заключению договора, который мог бы стать антигитлеровским пактом. Он мог бы предотвратить Вторую мировую войну, предотвратить гибель миллионов людей.

«Проще говоря, слова Джонсона — это ложь от начала и до конца», — резюмировал сенатор Олег Морозов.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны. По его мнению, этот факт должен быть отражен во всех учебниках истории.