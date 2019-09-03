Москва, 3 сентября. Певец Михаил Шуфутинский объяснил популярность своей песни «Третье сентября» менталитетом россиян. По его словам, он не предполагал, что «достаточно трагичная» композиция станет символом прихода осени и хитом для многих людей.

«Но у нас так народ устроен, что он и погрустить любит тоже», — подчеркнул он.

Шуфутинский прокомментировал мемы на «Третье сентября» . Как пишет RT, артист отверг предположения, что композиция «Третье сентября» обязана своей популярностью интернет-мемам. По мнению Шуфутинкого, плохую песню не спасут мемы, так же как они не сделают ее более популярной.

Напомним, Шуфутинский впервые исполнил песню «Третье сентября» в 1993 году. В начале 2000-х годов в Сети начало «гулять» фото американского рэпера Рика Росса, напоминающего Шуфутинского, с цитатой из песни. Позже появилось множество мемов, которые, по традиции, становятся актуальны 3 сентября.

Ранее поэт, композитор и певец Игорь Николаев, написавший слова к песне «Третье сентября», которую исполняет Михаил Шуфутинский, объяснил значение даты в этой композиции. По его словам, за этой датой «ничего не стоит». Он подчеркнул, что строчка просто хорошо подошла к музыке композитора Игоря Крутого.

«Должен признаться, за этой датой ничего не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где «было все у нас всерьез», — написал Игорь Николаев.

Он поблагодарил Игоря Крутого, Михаила Шуфутинского и всех поклонников, благодаря которым третье сентября стало «красным днем календаря».

Певец Юрий Лоза назвал шутки про песню «Третье сентября» «дурновкусием». Он сравнил песню Шуфутинского со своей композицией «Плот», на которую также было сделано много мемов. Лоза заявил, что эти мемы можно использовать много раз в год, а на песню Шуфутинского — только один раз.