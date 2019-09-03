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Госбюро Украины завело дело против экс-спикера Рады Парубия

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Госбюро Украины завело дело против экс-спикера Рады Парубия

Киев, 3 сентября. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело уголовное дело по факту вероятного препятствования экс-спикером Верховной рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права. Об этом сообщает во вторник информационное агентство «Украинские новости» со ссылкой на ответ Госбюро.

По данным украинского ведомства, Госбюро инициировало досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме. Отмечается, что за это правонарушение предусматривается до пяти лет тюрьмы.

Уточняется, что уголовное дело было открыто 20 августа 2019 года по вердикту суда.

Ранее Шевченковский районный суд украинской столицы обязал Госбюро возбудить дело против экс-председателя парламента Украины Парубия.

Напомним, во время подготовки к внеочередным выборам в Раду бывший спикер пытался доказать в суде противоправность президентского указа о роспуске парламента, но суд в результате встал на сторону главы государства.

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