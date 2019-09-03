Суд признал блогера Синицу виновным в экстремизме. ФАН-ТВ

Владислав Синица, ведущий в Twitter аккаунт под псевдонимом Макс Стеклов, обвиняется в разжигании ненависти и вражды по отношению к работникам правоохранительных органов. По версии обвинения, Синица таким образом призывал пользователей Twitter к расправе над детьми сотрудников МВД.

В ходе судебного заседания были допрошены два свидетеля со стороны обвинения, а также эксперт, проходивший свидетелем со стороны защиты. Он оценил текст комментария блогера и не нашел в нем признаков «наличия призыва к насилию». Надо отметить, что, согласно экспертизе ФСБ, в данном тексте также не было найдено призыва, хотя «имелись признаки инструкции».

В ходе прений сторона обвинения обозначила показания допрошенных свидетелей как не вызывающие сомнений. Адвокат Синицы посвятил оспариванию этого довода первую часть своего выступления, которое длилось в несколько раз дольше, чем у представителя обвинения.

В конце прений выступил и сам Синица, заявивший, что «уже пересмотрел способы выражения своих мыслей», а также обозначивший, что «хочет видеть свободную страну, где наши дети будут чувствовать себя в безопасности».

Пресненский суд Москвы расценил его действия как призыв к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов. Блогера Владислава Синицу признали виновным в экстремизме и приговорили к пяти годам колонии общего режима.