Москва, 3 сентября. Суд признал призывавшего к расправе над детьми силовиков блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме.

Суд приговорил к пяти годам колонии общего режима блогера Синицу по обвинению в экстремизме, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, ранее прокуратура попросила Пресненский суд столицы назначить шесть лет колонии блогеру Владиславу Синице. По словам государственного обвинителя, подсудимый виновным себя не признает, однако есть письменные материалы уголовного дела, которые доказывают его причастность к совершению преступления.

В отношении блогера Владислава Синицы возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное с использованием Интернета, с угрозой применения насилия». Следствие считает, что 31 июля подсудимый опубликовал сообщение в своем Twitter-аккаунте с призывами к расправе над детьми сотрудников Росгвардии и полиции, которые 27 июля на несанкционированном митинге так называемой «оппозиции» предотвратили хаос и погромы.

«Синица, используя сетевой псевдоним «Макс Стеклов», посредством публикации в одной из социальных сетей призвал к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Преступный умысел фигуранта был направлен на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов», — говорится в официальном сообщении СК РФ, опубликованном на сайте ведомства 3 сентября.

По решению Мосгорсуда Синицу отправили в СИЗО до 3 октября.

Отметим, поводом для проведения незаконных митингов стал недопуск сторонников скандального блогера Алексея Навального на выборы в Мосгордуму из-за фальсификаций подписей. Например, у юриста так называемого «ФБК» Любови Соболь нашли почти 15% поддельных подписей. Также в ее избирательных листах нашли подписи мертвецов, в одной из столичных квартир она организовала настоящую «фабрику» по рисовке поддельных подписей.