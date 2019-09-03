Назарбаев поручил провести в Нур-Султане в 2020 году военный парад

Нур-Султан, 3 сентября. Первый президент Казахстана, глава Совета безопасности Нурсултан Назарбаев поручил руководителю Минобороны Нурлану Ермекбаеву провести в Нур-Султане в будущем году военный парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне и Дня защитника Отечества. Об этом сообщила во вторник пресс-служба экс-главы государства.

Назарбаев распорядился обеспечить качественное проведение в столице в следующем году военного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества, следует из сообщения.

Отмечается, что во время разговора Ермекбаев доложил о проводимой работе по укреплению обороны страны, повышению боевой готовности воинских частей и соединений армии республики. Помимо этого, Назарбаев был проинформирован о масштабных тренировочных маневрах, проведенных ранее и планируемых до конца 2019 года.

Пристальное внимание в ходе встречи было уделено итогам работы по уменьшению количества руководящих должностей и оптимизации структуры управления. Назарбаев также подчеркнул необходимость обеспечения качественной работы оборонной промышленности в интересах военного ведомства страны.