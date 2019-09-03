В Совфеде прокомментировали реакцию Польши на отказ Трампа от визита

Власти Польши обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп отказался посещать мероприятия, приуроченные к 80-летию начала Второй мировой войны. Данный факт накалил отношения Вашингтона и Варшавы, сообщает The Daily Mail.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что Польша предвзято относится к России — Варшава записала Москву в список своих «врагов».

«Дело в том, что поляки очень сильно политизировали данную тему. Отмечая дату Второй мировой войны, они разделили страны на «хорошие» и «плохие», — рассуждает член верхней палаты российского парламента.

Сенатора также возмутило, что Польша не пригласила Россию на торжественные мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны.

«Как можно отмечать такое событие, «забыв» пригласить победителя?» — недоумевает собеседник ФАН.

По его мнению, Трамп сознательно проигнорировал мероприятие, которое организовала Варшава.

«Я думаю, что Трамп не захотел участвовать в мероприятии, значимость которого без России существенно снижалась», — подчеркивает российский политик.

Он посоветовал жителям Польши помнить историю и не забывать о том, кто являлся победителем в войне.

«А поляки пусть помнят, что не все в этом мире покупается и продается. Я думаю, рано или поздно им придется признать, что именно Россия освободила их от фашизма, что бы они не говорили», — добавляет парламентарий.

В заключение первый зампред комитета СФ по международным делам напомнил, что именно Польша является одним из инициаторов Второй мировой войны.

«Поляки несут огромную ответственность за начало Второй мировой войны. Все началось с того, что они не пропустили Красную армию, которая должна была помочь Чехословакии отстоять свою независимость», — напомнил Владимир Джабаров.

Ранее известный интеллектуал и политолог Анатолий Вассерман рассказал, как Польша поспособствовала началу Второй мировой войны, предъявив территориальные претензии Чехословакии.