Глава МВД Грузии выдвинут на пост премьер-министра

Тбилиси, 3 сентября. Глава МВД Грузии Георгий Гахария стал кандидатом на пост премьер-министра страны. Его кандидатуру выдвинула «Грузинская мечта», сообщил председатель правящей партии Бидзина Иванишвили.

«На политсовете я представил кандидатуру Георгия Гахария и получил полную поддержку», — сказал он.

Гахария, в свою очередь, заявил, что представит парламенту на утверждение обновленный состав кабмина с новым главой МВД Вахтангом Гомелаури и министром обороны Ираклием Гарибашвили.

Накануне грузинский премьер Мамуки Бахтадзе заявил об уходе в отставку. Он возглавлял правительство с июня прошлого года.

Согласно закону, после ухода главы правительства свои полномочия слагает и весь кабмин. Министры продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства.

Гахария возглавляет МВД Грузии с ноября 2017 года. До этого он был назначен на должность министра экономики и устойчивого развития.