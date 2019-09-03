Журналистские слезы по Беслану. Роман Носиков о подлинных мишенях «Новой газеты» и Дудя

Когда пишешь о деятельности такого журналистского коллектива, как «Новая газета», очень трудно сосредоточиться на сути. Дело в том, что эта деятельность характеризуется таким количеством ярких нюансов, что есть опасность заблудиться в вызванных ими чувствах, потерять нить рассуждений, саму способность рассуждать — и ограничиться длинным бессвязным матерным самовыражением.

Но это непрофессионально. Хотя нюансы мы тоже отметим.

Итак, к очередной годовщине теракта в Беслане, унесшего жизни трехсот тридцати четырех человек, «Новая газета» выпустила фильм, претендующий на раскрытие перед обществом Настоящей Тайной Правды, которую прячет «преступное государство».

Эта Тайная Правда заключается в том, что государство, преследуя свои корыстные цели — а также из страха перед фигурой Аслана Масхадова, который якобы мог спасти заложников — намеренно сорвало переговоры с террористами. А также отравило журналистку Анну Политковскую. И главное — расстреляло школу из танков и огнеметов, таким образом убив и террористов, и заложников.

Я не буду сосредотачиваться на разборе фальшивок и лжи «Новой газеты»: это было сделано до меня и гораздо лучше, чем мог бы сделать я. Если наши читатели желают качественный и честный разбор мифов, лжи и спекуляции на тему бесланской трагедии, то они могут пройти по ссылке и получить желаемое.

От себя к этому разбору я добавлю следующее. Рассказывать людям, будто российские военные могли одновременно: а) открыть огонь по детям; б) вести его прямо на глазах у вооруженных родственников этих детей; и в) глядеть, как сослуживцы без бронежилетов вытаскивают заложников из школы, закрывая их собственными спинами и погибая, — способны только люди, открыто презирающие свою аудиторию.

Эти люди полагают, видимо, что интеллект их аудитории — на уровне рептилии или полностью отключается от ненависти, когда речь заходит о России.

Впрочем, о технологии отключения разума мы еще поговорим.

А теперь о главном. Нет, не о лжи «Новой». Ее редакция небезосновательно полагает, что мы завязнем в обсуждении ее вранья, в опровержении давно опровергнутого, в доказательствах того, что мы не верблюды. Она уверена, что у нас не хватит ни времени, ни сил на действительно важное.

Вот только «Новая газета» — не единственная, кто разродился фильмом о теракте в Беслане. У нее есть коллеги и конкуренты. Свой фильм также выпустил Юрий Дудь, ранее прославившийся произведением «Колыма — родина нашего страха». В его фильме меня заинтересовала фраза, посвященная погибшим спецназовцам: «Они пожертвовали своими жизнями, выполняя преступный приказ».

Столько лет информационной засухи — и вдруг такой ливень. С чего бы? Ведь если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно? Так, кажется, было у Маяковского?

А у Ленина было так:

«Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов».

Удивительно все-таки, как новые знакомства меняют пристрастия людей. Раньше, до знакомства с Михаилом Ходорковским, Дудь не был замечен в любви к истории, изучении сталинских репрессий и расследовании терактов. Он раньше другие вопросы гостям задавал, больше из области интимной жизни. И вдруг такой внезапный духовный и интеллектуальный рост.

А вот у бывшего советника Ходорковского Марины Литвинович, а также у «Новой газеты» Беслан — старая и любимая тема. Я, конечно, не могу утверждать со стопроцентной уверенностью, но давайте предположим, что это далеко не случайное совпадение.

Оба фильма — «Новой газеты» и Дудя — построены просто: они чередуют шокирующие подробности с вбрасыванием нужной информации. Оба фильма, несмотря на то, что якобы призваны критиковать официальную версию, — на самом деле ее просто игнорируют. То есть вообще не излагают те положения, которые опровергают. В лучшем случае эти положения просто подменяются.

Например, утверждение, будто власть намеренно скрывала число заложников, иллюстрируется видео, на котором представители власти говорят, что установлены фамилии трех сотен захваченных лиц. То есть речь в видео идет не об общем числе заложников, а лишь о тех, чьи фамилии установлены.

Но это не мешает корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной утверждать: число заложников скрывалось намеренно, чтобы их невозможно было освободить. А власть стремилась к тому, чтобы заложники вообще не были освобождены без боя.

Эта ложь перемежается инструментами воздействия на зрителя. Скажем, в фильм Дудя вставлена шокирующая история о парне с сердцем в правой стороне груди, из-за чего врачи, не обнаружив сердцебиения, ошибочно констатировали смерть, или кадры спортзала школы №1 с венками и фотографиями.

Все это — инструменты по вышибанию слез. Они не просто вызывают ощущение искренности и документальности (если кто-то сообщает такие подробности, значит он действительно разбирается в теме!). Это инструменты для повышения до предела эмоционального фона, который затрудняет или отключает критические функции мышления. Человеку очень трудно осмысливать информацию, которая сопровождается сильными эмоциями. К тому же, эмоционально загруженная информация лучше запоминается, мозг оценивает ее как значимую и помешает в долговременную память.

Что же предлагают нам запомнить журналисты «Новой газеты» и команда Дудя?

Здесь нужно сделать важную оговорку. Бесланской теме — очень много лет. И то, что нынче было вынесено на экраны, не представляет собой ничего нового. Выносить это на экраны имело смысл только при одном условии — если нужно было донести до аудитории какую-то новую информацию.

Но какая же информация в этих «расследованиях» новая, если все аргументы — старые?

Фамилии.

Именно ради того, чтобы произнести с экрана определенные фамилии и увязать их со смертью детей, и снимались эти фильмы. Их цель в том, чтобы обвинить носителей этих фамилий в соучастии в детоубийстве.

Рогозин, Песков, Симоньян. Лишь только эти фамилии являются новыми в обоих сборниках лжи и мифов, выданных в эфир.

Конечно, у этой деятельности «Новой газеты» и Дудя есть и другие попутные цели — такие как общая дискредитация власти, обвинения в адрес Кремля и все остальное, к чему мы с вами уже как-то привыкли. Но основной мишенью являются именно эти люди. Они громко и ясно объявлены мишенями.

Причин, по которым эти люди подвергаются атаке, две. Первая — это личная ненависть к ним со стороны Ходорковского. Перед нами — персональная месть. Второе — эти мишени являются, с точки зрения заказчика, основой «кремлевской политики»: они заняты информацией и обороной.

Естественно, сохранение во власти этих людей сохраняет и то положение дел, при котором Ходорковскому ни при каких обстоятельствах не удастся вернуться в Россию за своими активами. Вот и все.

Таким образом, как я это понимаю, «Новая газета» и Дудь спекулируют трупами детей, роются в маленьких могилках и жонглируют косточками с одной целью — измазать в крови недругов Михаила Ходорковского.

Возможно, я так понимаю ситуацию в силу своей испорченности. Но моя испорченность не позволяет мне откровенно лгать своим читателям, в отличие от их нравственности.