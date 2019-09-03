Адвокат сообщил, что обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной 3 сентября ждать не стоит

Москва, 3 сентября. Обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ во вторник ожидать не стоит. Об этом заявил украинский адвокат Валентин Рыбин.

На вопрос о возможном проведении обмена 3 сентября он ответил отрицательно, заметив, что ждать сегодня его не стоит. Рыбин также обратил внимание на то, что конкретной даты к настоящему моменту нет, как и подвижек в вопросе помилования президентом Украины граждан, участвующих в обмене. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, ранее в офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили, что процесс обмена удерживаемыми лицами в РФ и на Украине продолжается, а информация о его завершении не соответствует действительности. Данные подтвердила и пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. Она подчеркнула, что переговоры по обмену удерживаемыми в России и на Украине лицами продолжаются. Гитлянская обратилась к журналистам и посоветовала им не распространять недостоверную информацию.

Адвокат украинца Николая Карпюка Илья Новиков сообщил, что вопрос обмена в России и на Украине, возможно, будет решен еще 30 августа. Однако этого не произошло.

Первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам, депутат Дмитрий Новиков в комментарии Федеральному агентству новостей заметил, что реализация договоренностей между Москвой и Киевом по обмену удерживаемыми лицами подтвердит факт наличия политических заключенных на Украине. По словам эксперта, украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно проводить новый политический курс, отличный от курса его предшественника Петра Порошенко. Тогда он придет в политику всерьез и надолго, объяснил Новиков.