Росконтроль назвал самые опасные марки сметаны

Москва, 3 сентября. Эксперты Росконтроля проверили сметану с массовой долей жира 25% семи известных марок и назвали самые опасные из них. Результаты исследования опубликованы на сайте.

В центре тестирования оказались образцы брендов «Рузская», «Домик в деревне», «Козельская», «Николаевская ферма», «Избенка», «Вологодская из Вологды» и «Простоквашино».

«Важный признак натуральности сметаны — соотношение кальция и фосфора. Для натуральных молочных продуктов характерно соотношение не менее 1:1, однако во всех участниках теста фосфора существенно больше, чем кальция», — говорится в сообщении.

Ближе всего к оптимальной пропорции оказались образцы «Простоквашино» и «Рузская». При этом тест на безопасность не прошла только сметана марки «Избенка» — количество дрожжей в ней оказалось в 5,2 тысячи раз выше допустимых значений. Специалисты объяснили, что употребление такого продукта может привести к проблемам с пищеварением.

Экспертам на вкус понравилась только сметана «Рузская» и «Домик в деревне», у продукции марки «Николаевская ферма» отметили привкус прогорклого жира.

К покупке в итоге рекомендовали сметану брендов «Простоквашино», «Козельская», «Домик в деревне» и «Вологодская из Вологды», пишет «ФедералПресс».

Ранее Росконтроль провел исследование куриных котлет популярных брендов — «Петелинка», «Первая свежесть», «Троекурово», «Петровские деликатесы», «МясновЪ», «О’кей». Проверку безопасности провалили «Петровские деликатесы» и «О’кей». В этих образцах исследователи нашли повышенный уровень общей обсемененности мезофильной микрофлорой. Кроме того, в продукции содержались бактерии кишечной палочки.

Кроме того, эксперты выяснили, какой квас является самым вкусным. Лидерами по итогам исследования оказались «Очаковский», «Никола» и «Русский дар», а низкую оценку дегустаторов получил «Букет Чувашии».