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Назван топ-10 стран, из которых больше всего приезжает иностранцев в Россию

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Назван топ-10 стран, из которых больше всего приезжает иностранцев в Россию

Москва, 3 сентября. Украина, Казахстан, КНР и Финляндия лидируют по числу поездок, совершенных иностранцами в российские города за первые шесть месяцев текущего года. Об этом сообщает ТурСтат.

По данным специалистов, в топ-10 государств, откуда в Российскую Федерацию приехало большинство иностранных гостей, по результатам первого полугодия возглавляет Украина с показателем в 3,424 млн поездок. Следом в списке идет Казахстан — 1,569 млн человек, а замыкает тройку Китай — 780 тыс. гостей. Кроме того, в рейтинг вошли Финляндия, Азербайджан, Польша, Германия, Армения, Молдавия и Эстония.

Отмечается, что самый существенный рост продемонстрировали Южная Корея и КНР. Также выросли показатели таких стран как Таиланд, Монголия и Япония.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), количество приездов иностранных туристов в Россию за первые шесть месяцев 2019 года достигло 10,7 млн.

Ранее в Погрануправлении ФСБ по Крыму сообщили, что количество украинских туристов, посещающих полуостров, увеличилось до 14 тысяч человек в сутки.

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Источник: ТурСтат
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