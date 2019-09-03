Москва, 3 сентября. Следственный комитет России установил причастность украинского военного к обстрелу сотрудников ОБСЕ и внештатного фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» в Донбассе. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

СК РФ установил причастность командира ВСУ к обстрелу сотрудников ОБСЕ и журналиста. Отмечается, что продолжается расследование уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны (статья 356 УК РФ), возбужденное против граждан, проживающих на юго-востоке Украины. Сотрудники СК РФ проверяют причастность офицеров ВСУ к совершению указанных преступлений. Следователи сообщили, что на данный момент установлена причастность командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Андрея Гнатова к артиллерийскому обстрелу. Среди тех, кто оказался под огнем украинских силовиков 1 сентября, были сотрудники ОБСЕ и внештатный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», находящиеся в селе Коминтерново ДНР.

Накануне стало известно, что во время обстрела позиций Народной милиции ДНР украинскими военными в результате двойного заряжания миномета произошел разрыв ствола. Об этом во время встречи с журналистами рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, уходящие по ротации в пункты постоянной дислокации подразделения украинской армии спешат избавиться от неучтенных боеприпасов. Кроме того, они стараются максимально заработать на уничтожении инфраструктуры Народной милиции ДНР.

Басурин подчеркнул, что этим объясняется усиление обстрелов в направлении Горловки. Представитель оперативного командования добавил, что такие действия приносят ВСУ небоевые потери. Накануне, 1 сентября, была обстреляна позиция Народной милиции ДНР. В результате двойного заряжания произошел разрыв 82-миллиметрового миномета. Двое военных ВСУ погибли при разрыве ствола миномета во время обстрела ДНР. При этом в официальном докладе командования 30-й бригады ВСУ в штаб «ООС» сообщается только об одном раненном.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская Народные Республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.

В апреле ООН рассказала о миллионе жителей Донбасса, нуждающихся в продовольствии. Специалисты также выразили беспокойство в связи с регулярными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, что ставит под угрозу водоснабжение региона, где проживают до 3,2 миллиона человек.

Из-за продолжающихся военных действий возникли проблемы с медицинским обслуживанием региона. Две трети медицинских учреждений находятся возле линии разграничения. С 2014 года Донбасс покинули более 1,5 тысячи медиков.

Местным жителям приходится пересекать линию соприкосновения, чтобы попасть в больницу, на рынок или получить пенсию. В 2018 году около 1,1 миллиона человек пересекали рубеж каждый месяц, чтобы воспользоваться социальными услугами. Это на 15% больше, чем в 2017 году.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что приоритетной задачей Киева является прекращение гражданской войны в Донбассе. По его словам, на юго-востоке Украины необходимо остановить огонь. При этом глава государства подчеркнул, что Украина должна улучшить условия для своих военнослужащих.

«Нам это понадобится и в мирных условиях, и для любых военных учений», — сказал он.

Ранее он говорил, что его главная цель заключается в прекращении войны на юго-востоке государства.

Ранее МИД РФ заявил о позитивных сдвигах в урегулировании ситуации в Донбассе. Об этом рассказал статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.