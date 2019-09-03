Российские экономисты допустили снижение ключевой ставки в пятницу

Москва, 3 сентября. Совет директоров Центрального банка Российской Федерации снизит ключевую ставку с 7,25 % до 7 % в предстоящую пятницу. Таким мнением поделились аналитики, ориентирующиеся на индикаторы денежного рынка.

По имеющимся данным, если российский регулятор решит снизить ставку, то она опустится до уровня начала марта 2014 года. Помимо этого, только на заседании станет ясно, даст ли председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина какой-либо намек на снижение ключевой ставки до 6,75 % в декабре 2019 года. Однако, по мнению аналитиков, это решение может быть отложено до первого квартала будущего года.

Для дальнейшего аккуратного снижения ставки у регулятора есть все поводы: замедление инфляции быстрее прогноза, неплохой рост экономической отрасли, «размытая» угроза рестрикций, а также снижение базовых ставок финансово-кредитными учреждениями, сообщает «Российская газета».

Напомним, в конце июля 2019 года Центральный банк России снизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25% годовых. При этом регулятор допустил еще одно снижение ставки в перспективе.