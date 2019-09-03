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Для чего Западу в Прибалтике срочно понадобились прикормленные русскоязычные СМИ

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Для чего Западу в Прибалтике срочно понадобились прикормленные русскоязычные СМИ

Как выяснили корреспонденты Федерального агентства новостей, прибалтийский плацдарм начал активно использоваться Западом для ведения идеологических диверсий при помощи русскоязычных СМИ, этаких власовцев от журналистики.

При этом российские СМИ в республиках Балтии все чаще объявляются вне закона по надуманным поводам. Западные политтехнологи недавно спохватились, обнаружив, что русскоязычные жители Балтии живут — о, ужас! — в своем Русском мире со своим информационным русским пространством. И теперь пропагандистские атаки ведутся не только на Россию, но и на русскоязычные диаспоры по всему миру.

Об этом корреспонденты ФАН побеседовали в Риге с политологом и медиаэкспертом Янисом Кузинсом.

Как в Латвии борются с гласностью и «российскими деньгами»

В недавнем интервью ФАН депутат Сейма Латвии Янис Адамсонс отмечал, что на бытовом уровне русофобии нет, но она, как сообщил нам Янис Кузинс, широко присутствует в медийной сфере.

Для чего Западу в Прибалтике срочно понадобились прикормленные русскоязычные СМИ

«Русофобские моменты, если брать чисто классические, — это борьба с российскими СМИ: запрет портала Sputnik, запрет ретрансляции радио Sputnik, запрет регистрировать Russia Today — корпункт в Латвии, временный запрет на ретрансляцию российских основных телеканалов, — рассказал на примерах эксперт. — То есть война идет именно со СМИ. Тут есть, конечно, немножко, так сказать, лукавства или коварства, потому что в то же время крупный русский бизнес в Латвии продолжает существовать и иметь какое-то влияние. То есть в этом вопросе деньги не пахнут, а в вопросе со СМИ там все пахнет. Мы боремся с гласностью, можно сказать.

Да, банки сейчас закрывают: один, другой, третий банк, где российские деньги, российские капиталы. Боятся российского влияния. Но это под воздействием американцев — тут ничего нельзя сделать. То есть американцы борются с явлением «российские деньги» не только у нас, они борются с ними в Эстонии и Литве, и даже в Швеции и Дании — в скандинавских странах. В принципе, очевидно, что они заинтересованы пролоббировать свои банки на этой территории, уже в Скандинавии и Балтии. Это просто какой-то один бизнес-проект американцев. СМИ — это наглядная борьба с русским влиянием».

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А большой русский бизнес, отмечает собеседник ФАН, продолжает быть. Это, как рассказывал недавно другой наш эксперт Эйнарс Граудиньш, лишь вопрос времени: стоит только из Латвии уйти всего лишь двум (но самым крупным в республике) компаниям — «Уралхиму» и «Уралкалию», — как латвийскому транзитному бизнесу наступит полная «жжж» (и это не про пчел).

На латвийском радио — про борьбу Навального и Соболь со «злым» Кремлем

— Перестроились некоторые местные русскоязычные СМИ. Интересно посмотреть, как поменялись акценты в западных фондах и посольствах. Если раньше здесь они поддерживали латышские организации, латышские СМИ, в какое-то время даже националистические СМИ и организации, то сейчас в публичных отчетах (потому что это деньги, за них надо отчитываться) мы видим, что западные посольства — и США, и Германия, и фонды этих стран — начали поддерживать русские СМИ в Латвии и вообще в Прибалтике. Их заинтересовало именно влияние на русские умы в Балтии.

Какие СМИ?

— Вот наши коллеги, радио Baltkom, получают деньги из посольства Германии. Раньше они транслировали «Эхо Москвы», то есть была какая-то связь с «Газпром-медиа», а сейчас этого нет, и мы сразу видим изменения в тематике.

Я думал, если финансирует Германия, то, значит, на радио будет много про эту страну, но нет. На этом радио про Германию мало, но зато очень много интервью и разных сюжетов, передач про сопротивление русской оппозиции, возглавляемой Алексеем Навальным, возглавляемой в Москве девушкой Любовью Соболь, со «злым» Кремлем, «злым» правительством Москвы и «злым» ОМОНом, которые с ними борются. Вот посольство Германии, вот радио и вот новые акценты на этом радио, которые вдруг, откуда ни возьмись, появляются. Каждую свою передачу они обсуждают подобные темы: или борьба в Москве с кем-то, или какие-то либеральные темы, которые в принципе присущи либералам — гей-парады, геи и их права. Соболь и Навальный в результате стали героями либеральных русскоязычных СМИ в Прибалтике, которые финансируются, как правило, западными фондами.     

От Украины с Грузией и до Прибалтики — по одним методичкам

Латвия, по словам собеседника ФАН, становится в чем-то пионером, а в чем-то делает то, что уже делают другие.

«Сколько я езжу по разным форумам и общаюсь с коллегами с других радиостанций на Украине, в Эстонии, Молдавии, Грузии и даже в Армении — всюду, как по одной книжке, прописаны правила, что и как нужно делать, — отмечает медиаэксперт. — То есть в 1990-х годах акценты были на национализме, потом была борьба с коррупцией, цветные революции, а борьба с коррупцией отождествлялась с русскостью».

Это делалось специально, чтобы убрать из власти русских, считает Янис Кузинс. А сейчас и на Украине создается русский канал — для русских, президент Владимир Зеленский даже занялся этим.

«И в Латвии мы видим, что западные фонды начинают акцентировать свою поддержку русским СМИ. И в Эстонии это есть, и в Молдавии, и в Грузии, — указывает собеседник ФАН. — В принципе все одинаково, фонды те же. А если фонд один, то у него одни установки, филиалы этого фонда получают одинаковые установки и работают».

 То есть срочно нужны власовцы? — задает прямой вопрос один из корреспондентов ФАН.

— Да, на границе с Россией понадобились информационные власовцы. Можно по-разному их называть, кому что ближе, кого можно побыстрее переформатировать под толпу, якобы неуправляемую (стихийную), а на самом деле управляемую, которая могла бы что-то, чего-то, как-то... Где нужна толпа?

Янис Кузинс замечает, что «в Латвии толпа не нужна, надо как раз наоборот — чтобы не было этих толп, чтобы все спали дома и думали, что у нас все хорошо».

В Латвии при всем желании толпу уже сложно собрать, что корреспонденты ФАН наблюдали в обезлюдившем центре Риги 19 августа 2019 года

 Это атака Запада на Россию или наоборот — Запад обеспокоен некими якобы «гибридными движениями»?

— И то, и другое. Во-первых, они сами не скрывают, что это контратака, потому что все смотрят Первый канал, «Россию», НТВ и т. д. Ничего нового в этом нет. Но Запад вдруг понял, что местные русские живут в каком-то своем мире под названием «Русский мир» и смотрят свои каналы, слушают свое радио, свои русские песни. И притом не отстают [от России] в каком-то своем интеллектуальном и культурном развитии, то есть они идут в ногу с РФ.

То есть они не как староверы (часть русских старообрядцев в 50–60-е годы XVII столетия во время гонений на них в царской России бежали в Курляндское герцогство и Латгалию, которые были тогда частью Речи Посполитой. — Прим. ФАН), которые остались там, в том веке. Нет, они [русские и русскоязычные] продолжают идти вместе с Россией, и это их обеспокоило. Значит, нужны какие-то контрмеры. Санкции не работают, значит, нашим местным [в Балтии] дана команда по максимуму по всем республикам бороться и закрывать каналы. Это доказал Европейский суд, который разрешил закрывать русские каналы на время. А второе — это контрмеры, то есть или финансировать уже готовое какое-то местное СМИ, или создавать новые и пытаться как-то влиять. То есть в целом они просто не обращали внимания, что те российские СМИ, которые [здесь] были, они и продолжают тут быть, продолжают влиять.

Как Европейский суд поучаствовал в закрытии российских каналов?

— Была тяжба между регулятором Литвы и телеканалом «Россия» о том, имеет ли право регулятор Литвы закрывать на время канал, который зарегистрирован в другой стране ЕС. И достаточно долго Европейский суд решал этот вопрос и все-таки постановил, что если есть вот этот hate speech («язык вражды». — Прим. ФАН) или какие-то нарушения этических норм — якобы они [российские СМИ] пытаются через канал не то чтобы влиять, а как-то общество «расколоть», — то в принципе не только регулятор Литвы, но и другие при определенных правилах могут канал закрыть. Если, допустим, регулятор Латвии сейчас начал процедуру против телеканала «Россия 24» — что-то ему не понравилось, кажется, то, как телеканал оценил нашего президента, — то в случае вступления в силу административного акта по наказанию канала и, допустим, закрытию его на шесть месяцев любая другая страна ЕС может автоматически применить этот прецедент к этому каналу. То есть вот такое вот решение Европейского суда.

У нашего собеседника нет сомнения в том, кто вмешивается во внутренние дела России, кто пытается переформатировать и тех русских и русскоязычных, кто живет в республиках Балтии, на Украине и в других странах, где западные политики, фонды и спецслужбы чувствуют себя особенно свободно. Возможно, РФ пора отвечать на подобные вызовы, оказывая поддержку русскоязычным СМИ по всему миру, чтобы окончательно не потерять русскую диаспору.

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