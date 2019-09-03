ДВФУ на ВЭФ подпишет соглашения о создании центра развития по поручению Путина

Владивосток, 3 сентября. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) подпишет соглашения о создании центра цифрового развития, который поручил открыть президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказал ректор вуза Никита Анисимов.

По его словам, весь прошедший год ДВФУ посвятил исполнению поручений президента по формированию крупного научно-технологического центра на острове Русский. Закреплением полученных результатов станет подписание соглашений с крупными технологическими компаниями и госкорпорациями.

«Это МТС, это компания, которая занимается производством микроэлектроники и входит в группу компаний АФК «Система», это «Ростелеком», это Сбербанк. Также приходит ряд более мелких игроков рынка», — уточнил ректор.

Кроме того, ДВФУ собирается на ВЭФ обновить соглашения по международным образовательным программам. К примеру, с Университетом Южного Квинсленда по обмену студентами. Анисимов подчеркнул, что учащихся ДВФУ впервые аккредитовали для участия в мероприятиях ВЭФ.

Как напоминает «Газета.ru», пятый Восточный экономический форум состоится 4-6 сентября в столице Приморского края​​​. Ранее президент РФ выразил уверенность в том, что мероприятие пройдет в плодотворном ключе, даст толчок новым, перспективным проектам и обоюдному сотрудничеству.

Отметим, что на полях ВЭФ российский лидер, согласно планам, встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Главной темой переговоров станет подписание мирного договора между Москвой и Токио.

Накануне в пресс-офисе ВЭФ рассказали, что бизнесмены из США приедут на форум, несмотря на санкционную политику Вашингтона. Участие в мероприятии подтвердили около 20 американских компаний, в том числе McDonalds, MasterCard и IBM.