Google не выплатила штраф в размере 700 тыс. рублей за нарушение закона РФ

Москва, 3 сентября. Корпорация Google еще не выплатила штраф в размере 700 тысяч рублей, которые назначил Роскомнадзор в июле 2019 года. Об этом заявил руководитель надзорного органа Александр Жаров.

На полях Восточного экономического форума он сообщил, что срок выплаты штрафа истекает 30 сентября.

«Нет, еще не истекли регламентные сроки», — заметил Жаров, отметив, что, скорее всего, компания Google «будет в последний момент платить этот штраф».

По его словам, Google не увеличила степень фильтрации трафика. Как отметил Жаров, «все колеблется в тех же параметрах, около 70% сайтов из единого реестра запрещенной информации удаляют».

Напомним, Федеральная антимонопольная служба выписала Google несколько крупных штрафов за последние три года. Известно, что против корпорации возбуждено семь дел, одно из которых антимонопольное, четыре — административные и два связаны с нарушениями закона РФ «О рекламе». А Роскомнадзор оштрафовал IT-гиганта Google на 700 тысяч рублей за нарушение российского законодательства. В надзорном ведомстве ранее выразили надежду на то, что американская корпорация увеличит фильтрацию запрещенной в РФ информации. Жаров заметил, что когда дело доходит до штрафов, то Google начинает соблюдать законодательство России.