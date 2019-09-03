Роспотребнадзор назвал основные меры по профилактике гриппа

Москва, 3 сентября. Роспотребнадзор уверен, что лучшая профилактика от гриппа — это вакцинация, однако параллельно здоровый образ жизни (ЗОЖ) способен защитить граждан РФ от простуды и вирусных заболеваний. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Для людей, имеющих противопоказания к проведению вакцинации против гриппа, ключевыми мерами профилактики являются соблюдение правил личной гигиены и соблюдение принципов здорового образа жизни», — говорится в сообщении организации.

Здоровый образ жизни также включает приемлемый режим труда и отдыха, правильное сбалансированное и здоровое питание, занятия физической культурой, закаливание, соблюдение правил персональной гигиены, а также умение контролировать свои эмоции, отказ от спиртных напитков и табака, наркотических средств.

В Роспотребнадзоре обратили внимание на то, что нерациональное питание, нехватка белков, жиров, полезных витаминов и микроэлементов является причиной вторичных иммунодефицитных состояний и подходящим условием для инфицирования вирусами гриппа и ОРВИ.

Ранее главный внештатный специалист московского департамента Минздрава рассказал, как легко уберечься от ОРЗ и гриппа.