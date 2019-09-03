Путин и президент Монголии предпочли для встречи тет-а-тет юрту

Улан-Батор, 3 сентября. Президент РФ Владимир Путин, который в рамках официального визита прибыл в Улан-Батор, и лидер Монголии Халтмаагийн Баттулга предпочли для встречи тет-а-тет не кабинет, а юрту.

Церемония встречи президентов двух государств прошла на площади Сухэ-Батора, которая расположена перед Государственным дворцом. Путина встречал почетный караул, оркестр и отряд всадников в парадной форме. Глава российского государства подъехал к Государственному дворцу на отечественной машине Aurus. Затем прозвучали гимны Российской Федерации и Монголии в исполнении духового оркестра.

Планируется, что лидеры двух государств проведут переговоры сначала в узком, а затем в расширенном составе. Стороны обсудят актуальные региональные и международные проблемы, двустороннее сотрудничество. Кроме того, Путин намерен пригласить своего монгольского коллегу на чемпионат по дзюдо в столице Приморья 5 сентября. Об этом ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Примечательно, что беседа Путина и Баттулги прошла в юрте, которая установлена в Государственном дворце. По итогам переговоров ожидается, что стороны подпишут ряд документов, в том числе новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между государствами.

«Юбилейная дата битвы на Халхин-Голе объединяет оба наших народа. Советский Союз в свое время решительно поддержал Монголию в связи с внешней агрессией, но и Монголия ответила Советскому Союзу, нашей стране тем же во время Великой Отечественной войны, во время Второй мировой войны, делала все, что в ее силах, чтобы поддержать Советский Союз в борьбе против нацизма», — сказал Путин на переговорах тет-а-тет с монгольским коллегой.

Баттулга подчеркнул, что очень рад видеть Путина в Улан-Баторе в те дни, когда отмечается 80-летие исторической победы на Халхин-Голе.

Отметим, глава РФ также примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных юбилею боев на Халхин-Голе, и возложит венок полководцу Георгию Жукову в Улан-Баторе.

Официальный визит лидера российского государства в Монголию приурочен к юбилею победы на Халхин-Голе. Напомним, бои на Халхин-Голе — локальный вооруженный конфликт в 1939 году на территории Монголии. Заключительное сражение завершилось полным разгромом 23-й пехотной дивизии 6-й отдельной армии Японии. 15 сентября 1939 года СССР и Япония заключили мирный договор.