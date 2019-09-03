Экс-министр экономики Украины подсчитал, во сколько Киеву обходится блокада Крыма

Киев, 3 сентября. Киев теряет ежегодно более миллиарда долларов из-за блокады Крыма. С таким заявлением выступил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, который подсчитал, во сколько стране обходится такой недальновидный шаг.

По словам бывшего главы ведомства, замысел Киева, связанный с перебоями в электроснабжении полуострова, не оправдался и принес лишь убытки, поскольку Германия помогла России построить две электростанции.

В итоге, посетовал Суслов, Украина теряет деньги, которые «уходят российским предпринимателям». К примеру, более 300 миллионов долларов от экспорта электроэнергии и свыше 600 миллионов долларов от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры Херсонской области, Николаевской области, перешли Ставрополью и Кубани, заявил он.

«Блокада Крыма была ошибочной», — заключил экс-министр.

Напомним, в 2019 году отмечалось пятилетие воссоединения Крыма с Россией, которое произошло в результате народного референдума. Голосование прошло в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. Большинство жителей полуострова высказали за вхождение региона в состав РФ.

Однако Киев волеизъявление крымчан так и не признал. Украинские власти по-прежнему называют полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, а в 2015 году они признали Россию «страной-агрессором».

Сумма экономических потерь Крыма за 23 года нахождения в составе Украины, согласно подсчетам специальной рабочей группы, составила 2,5 триллиона рублей.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что решения по блокаде Крыма принимаются новыми украинскими властями по сигналу западных стран.