Песков сообщил об отстранении от работы оскорбившей жителей Тулуна чиновницы

Москва, 3 сентября. Иркутская чиновница Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении жителей Тулуна, пострадавших при паводках, отстранена от работы, что подтвердил глава региона Сергей Левченко. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались, доложили ли президенту РФ подробности произошедшего инцидента.

«Сотрудница отстранена​​​. Это вчера подтвердил губернатор», — указал Песков.

В Сети ранее появилась аудиозапись, на которой женщина грубо прокомментировала встречу пострадавших от наводнения жителей Тулуна с российским лидером. В частности, горожан она назвала «быдлом» и оскорбительно высказалась в их адрес, раскритиковав внешний вид.

Сама Алашкевич назвала запись подделкой, указав на то, что за время паводка несколько раз выезжала в Тулун и другие подтопленные районы. Однако независимая экспертиза подтвердила, что голос на скандальной аудиозаписи принадлежит именно главе пресс-службы губернатора региона.

Затем специалисты зафиксировали признаки монтажа в аудиозаписи. Власти запросили дополнительную экспертную проверку, по итогам которой должны были сделать соответствующие выводы.

Накануне российский лидер назвал подобные высказывания недопустимыми. Глава государства отметил, что не хочет выражаться нецензурно, но чиновница «этого заслуживает». Он выразил надежду, что губернатор Иркутской области «примет соответствующее решение».

Напомним, в конце июня из-за сильных дождей в Иркутской области резко поднялся уровень воды в реках, что привело к наводнению. В зоне паводка оказались 11 тысяч жилых домов, в которых проживали более 39 тысяч человек.

Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. Жертвами стихии стали 25 человек, шестеро до сих пор числятся без вести пропавшими.