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Американская школа запретила книги о Гарри Поттере из-за проклятий и злых духов

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Американская школа запретила книги о Гарри Поттере из-за проклятий и злых духов

Нэшвилл, 3 сентября. Ученики начальной школы Святого Эдварда в штате Теннесси на востоке США больше не смогут брать из библиотеки книги о волшебшике Гарри Поттере. Руководство образовательного учреждения увидело в них «реальные проклятия и заклинания, с помощью которых можно вызвать злых духов и демонов». Об этом сообщает местное издание Tennessean.

По данным ресурса, все семь книг Джоан Роулинг о приключениях юного мага принял решение убрать из библиотеки священник Дэн Рихил.

По мнению пастора, в этих книгах магию преподносят и как добро, и как зло, но это неправда — это «хитрый обман», сообщает «Вечерняя Москва».

«Проклятия и заклинания в этих книгах настоящие, произнесенные человеком они могут призвать злых духов», — обратил внимание Рихил.

Он также рассказал, что провел целый ряд консультаций с экзорцистами из Штатов и Италии, которые рекомендовали ему убрать книги из библиотеки, пишет «Ридус».

Напомним, в начале весны текущего года в польском городе Гданьск священники сожгли перед костелом книги о волшебнике Гарри Поттере, вампирах и оборотнях из серии «Сумерки», а также «Тайн древней медицины и магии». Как заявил один из участников мероприятия, «без божьего духа это сложно понять». Участвовавший в церемонии польский священник Ян Кухарский объяснил, что фантастический тип литературы противоречит божьему слову и должен быть уничтожен. Позже организатор церемонии извинился за сожжение книг.

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Источник: Tennessean
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