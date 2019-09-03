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Чем живет столица Ливии во время гражданской войны

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Чем живет столица Ливии во время гражданской войны

Вот уже вторую неделю корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) Владимир Малянов и Альгирдас Микульскис работают в Ливии. Наши коллеги работают в стране легально, получив аккредитацию Главного управления связи и информации Ливии на осуществление журналистской деятельности в стране. Представляем нашим читателям фоторепортаж из столицы Ливии, Триполи.

Чем живет столица Ливии во время гражданской войны

Несмотря на гражданскую войну, в Триполи открываются автосалоны и авторынки.

Корреспонденты ФАН Владимир Малянов и Альгирдас Микульскис сообщают из Ливии об удивительном феномене — несмотря на гражданскую войну, в стране процветает автомобильная торговля.

Чем живет столица Ливии во время гражданской войны

Большинство официальных автосалонов в Триполи закрылись еще в 2011 году, как только в стране разгорелась гражданская война. Однако столичные жители быстро открыли свои автосалоны на улице Дашьенио, ставшей в итоге большим авторынком.

Чем живет столица Ливии во время гражданской войны

Машины везут из ОАЭ и США, причем там можно увидеть немало дорогих авто последних моделей в топовых комплектациях.

Чем живет столица Ливии во время гражданской войны

Так, например, полностью укомплектованный «Chevrolet Corvette Z06» 2018 года выпуска с карбоновым «обвесом» здесь стоит всего 4 млн рублей, в то время как в России цена на этот спорткар начинается от 8 млн рублей. Топовую версию «BMW i8 Roadster» тут можно купить за 7,5 млн рублей (в России от 12 млн). «Chevrolet Camaro», «Mercedes-Benz Gelandewagen», «Audi R8» и многие другие автомобили можно приобрести тут, в неофициальных автосалонах. Последние поколения, максимальные комплектации, и все это — по цене в два раза ниже чем в Европе или России. Чем объясняется успех автомобильной торговли в воюющей стране, пока остается загадкой.

Чем живет столица Ливии во время гражданской войны

Однако дорогие машины в городе встречаются не часто. И совсем не потому, что у ливийцев нет денег, а потому, что такая машина — явный признак богатства и, по сути, наживка для местной мафии.

Чем живет столица Ливии во время гражданской войны

Да, в столице Ливии есть те, кто похищает богатых людей и требует с родственников выкуп. Просят от нескольких сотен тысяч, до нескольких миллионов долларов. И если не заплатить — похищенный исчезнет навсегда.

Чем живет столица Ливии во время гражданской войны

Пустые банки и черный рынок

Экономический кризис, нагрянувший в Ливию с началом гражданской войны, сильно повлиял на быт жителей Триполи. В первую очередь закрылись банки. Весь бизнес в столице теперь ведется за наличку, так как в банках денег нет. Впрочем, один банк в Триполи все же работает — центральный. Вот только выбор операций небогат: открыть счет, зарегистрировать ИП, получить какую-нибудь справку. Обмен валюты, переводы, снятие налички — все эти услуги местному населению недоступны уже несколько лет.

Чем живет столица Ливии во время гражданской войны

Однако, деньги в столице водятся. Чтобы убедиться в этом, достаточно прийти на черный рынок, расположившийся в Старом городе. На его площади каждый день открывается своя, особая биржа по обмену валюты. Именно здесь ежедневно решается судьба курса ливийского динара к доллару. Но не только своей «черной» биржей славится этот рынок, а еще и тем, что здесь можно приобрести буквально все: от транспорта, животных и шпилей для мечетей, до золота, алкоголя и наркотиков.

Брошенные стройки, отели и машины

Триполи мог бы стать настоящим раем для туристов, если бы не война. Здесь есть чистейшее Средиземное море, есть как уже построенные отели, так и строящиеся. Или, правильнее будет сказать не «есть», а «были»? Потому что вот уже несколько лет большая часть роскошных отелей стоит в запустении и медленно покрывается пылью. А когда-то начатые стройки — застыли во времени, зияют пустыми глазницами окон в окружении ржавеющих строительных кранов.

Чем живет столица Ливии во время гражданской войны

Местами кажется, что в живой город вплетены участки города из мира постапокалипсиса, особенно это ощущается, когда, свернув с уютной и красивой улицы в итальяно-арабском стиле, попадаешь на заваленные мусором переулки, с покореженными фонарными столбами и ржавеющими машинами.

Чем живет столица Ливии во время гражданской войны

Впрочем, брошенные на улице автомобили — признак отнюдь не бедности (мол, отжила свой срок, а на новую денег нет), а наоборот, хорошего достатка. В Триполи практически в каждой семье по два, а то и четыре автомобиля. Поэтому и бросают сломавшиеся авто где попало, потому что не жалко. Да и цены на авто тут совершенно другие.

Наркоторговцы, полиция и кварталы беженцев

Но не стоит думать, что раз в городе есть мафия, то город опасный. Здесь все устроено по своим законам, странным и, порой, нелогичным. Например, здесь у молодежи довольно популярны наркотики, в основном «легкие», и есть даже целый район, где этим товаром можно закупиться на любой улице и в любом переулке.

Чем живет столица Ливии во время гражданской войны

При этом, тебя не ограбят, не побьют, и вообще, если не знать, что гуляющие по этим улицам ребята барыжат — даже не поймешь, что зашел куда-то не туда. Обычный район, обычные люди, вот только некоторых домов остались лишь развороченные стены да фундамент. Это — дома когда-то влиятельных наркоторговцев, а разрушены они были в ходе штурма полицией.

Чем живет столица Ливии во время гражданской войны

Кстати, в начале августа полиция Триполи получила насколько сотен новых автомобилей «Toyota FJ Cruiser», так что теперь эти внедорожники с мигалками можно заметить патрулирующими улицы столицы. Впрочем, за то время, что мы здесь, мы ни разу не видели, чтобы полицейские кого-то арестовывали. Например, тут часто нарушают ПДД, такой уж в африкано-арабских странах стиль езды. И полицейские, чаще всего, просто делают замечание водителю по громкоговорителю и спокойно едут дальше.

Чем живет столица Ливии во время гражданской войны

При этом в кварталах, где живут беженцы из окрестных городов или даже соседних республик, таких как ЧАД, Судан, Нигер, довольно спокойно. Там даже брошенные автомобили никто на запчасти не разбирает, они просто стоят и покрываются пылью.

Бизнесмены и бездельники

Собственно, почти всех мужчин Триполи можно разделить на две эти категории, тех, кто делает бизнес, и тех, кто просто тратит уже нажитое. Самые популярные виды бизнеса — торговля одеждой и общепит. Вещи везут в основном из Турции, хорошего качества и по вполне доступным ценам. Футболки, штаны, кроссовки, рубашки на местных рынках стоят в переводе на российскую валюту от 400 до 1000 рублей. У нас одежда такого же качества стоит дороже.

Чем живет столица Ливии во время гражданской войны

Что же касается общепита, то чаще всего в столице Ливии попадаются небольшие закусочные где подают кебабы и шауварму (именно так произносят местные, шаУВарма, этакая смесь из московского и питерского вариантов), и ресторанчики, где основу кухни составляют морепродукты. Последние тут всегда свежие, только что с моря.

Чем живет столица Ливии во время гражданской войны

Что же касается второй категории местных жителей, то чаще всего это молодые ребята, которые живут за счет родителей и, как выразился наш переводчик, «курят травку и ни о чем не парятся». Развлечений у местной молодежи немного: боулинг, бильярд, компьютерные клубы, кафе и рестораны, море, да по пятницам — дрифт на огромной парковке неподалеку от Площади Мучеников.

Генераторы, бензин и общественный транспорт

Каждые пять часов в Триполи отключают электричество. Потому что большая часть электростанций была разбомблена еще в самом начале гражданской войны. Как и некоторые здания различных госструктур. Уцелевшие электростанции уже давно устарели и не справляются с нагрузкой, так что почти в каждом доме тут есть свой генератор, благо, бензин здесь дешевле воды.

Чем живет столица Ливии во время гражданской войны

И это не шутка. В пересчете на российские деньги, литр бензина в столице Ливии стоит всего 2,5 рубля, в то время как литр простой питьевой воды — от 15 рублей. Казалось бы, при такой цене на бензин, общественный транспорт должен быть совсем дешевым, но… Поездка на маршрутке здесь стоит примерно 40-50 рублей, а средняя поездка на такси обойдётся в 400-500 рублей.

Чем живет столица Ливии во время гражданской войны

Напомним, целью командировки сотрудников ФАН в Ливию является информирование российской общественности о ситуации в стране. Корреспонденты Федерального агентства новостей тщательно готовились к командировке в африканскую страну, была проведена серьезная работа по оформлению всех необходимых документов. Сотрудники ФАН находятся на территории Ливии, подконтрольной властям Триполи, официально, с ведома МИД России и МИД Ливии.

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