Чем живет столица Ливии во время гражданской войны

Вот уже вторую неделю корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) Владимир Малянов и Альгирдас Микульскис работают в Ливии. Наши коллеги работают в стране легально, получив аккредитацию Главного управления связи и информации Ливии на осуществление журналистской деятельности в стране. Представляем нашим читателям фоторепортаж из столицы Ливии, Триполи.

Несмотря на гражданскую войну, в Триполи открываются автосалоны и авторынки.

Корреспонденты ФАН Владимир Малянов и Альгирдас Микульскис сообщают из Ливии об удивительном феномене — несмотря на гражданскую войну, в стране процветает автомобильная торговля.

Большинство официальных автосалонов в Триполи закрылись еще в 2011 году, как только в стране разгорелась гражданская война. Однако столичные жители быстро открыли свои автосалоны на улице Дашьенио, ставшей в итоге большим авторынком.

Машины везут из ОАЭ и США, причем там можно увидеть немало дорогих авто последних моделей в топовых комплектациях.

Так, например, полностью укомплектованный «Chevrolet Corvette Z06» 2018 года выпуска с карбоновым «обвесом» здесь стоит всего 4 млн рублей, в то время как в России цена на этот спорткар начинается от 8 млн рублей. Топовую версию «BMW i8 Roadster» тут можно купить за 7,5 млн рублей (в России от 12 млн). «Chevrolet Camaro», «Mercedes-Benz Gelandewagen», «Audi R8» и многие другие автомобили можно приобрести тут, в неофициальных автосалонах. Последние поколения, максимальные комплектации, и все это — по цене в два раза ниже чем в Европе или России. Чем объясняется успех автомобильной торговли в воюющей стране, пока остается загадкой.

Однако дорогие машины в городе встречаются не часто. И совсем не потому, что у ливийцев нет денег, а потому, что такая машина — явный признак богатства и, по сути, наживка для местной мафии.

Да, в столице Ливии есть те, кто похищает богатых людей и требует с родственников выкуп. Просят от нескольких сотен тысяч, до нескольких миллионов долларов. И если не заплатить — похищенный исчезнет навсегда.

Пустые банки и черный рынок

Экономический кризис, нагрянувший в Ливию с началом гражданской войны, сильно повлиял на быт жителей Триполи. В первую очередь закрылись банки. Весь бизнес в столице теперь ведется за наличку, так как в банках денег нет. Впрочем, один банк в Триполи все же работает — центральный. Вот только выбор операций небогат: открыть счет, зарегистрировать ИП, получить какую-нибудь справку. Обмен валюты, переводы, снятие налички — все эти услуги местному населению недоступны уже несколько лет.

Однако, деньги в столице водятся. Чтобы убедиться в этом, достаточно прийти на черный рынок, расположившийся в Старом городе. На его площади каждый день открывается своя, особая биржа по обмену валюты. Именно здесь ежедневно решается судьба курса ливийского динара к доллару. Но не только своей «черной» биржей славится этот рынок, а еще и тем, что здесь можно приобрести буквально все: от транспорта, животных и шпилей для мечетей, до золота, алкоголя и наркотиков.

Брошенные стройки, отели и машины

Триполи мог бы стать настоящим раем для туристов, если бы не война. Здесь есть чистейшее Средиземное море, есть как уже построенные отели, так и строящиеся. Или, правильнее будет сказать не «есть», а «были»? Потому что вот уже несколько лет большая часть роскошных отелей стоит в запустении и медленно покрывается пылью. А когда-то начатые стройки — застыли во времени, зияют пустыми глазницами окон в окружении ржавеющих строительных кранов.

Местами кажется, что в живой город вплетены участки города из мира постапокалипсиса, особенно это ощущается, когда, свернув с уютной и красивой улицы в итальяно-арабском стиле, попадаешь на заваленные мусором переулки, с покореженными фонарными столбами и ржавеющими машинами.

Впрочем, брошенные на улице автомобили — признак отнюдь не бедности (мол, отжила свой срок, а на новую денег нет), а наоборот, хорошего достатка. В Триполи практически в каждой семье по два, а то и четыре автомобиля. Поэтому и бросают сломавшиеся авто где попало, потому что не жалко. Да и цены на авто тут совершенно другие.

Наркоторговцы, полиция и кварталы беженцев

Но не стоит думать, что раз в городе есть мафия, то город опасный. Здесь все устроено по своим законам, странным и, порой, нелогичным. Например, здесь у молодежи довольно популярны наркотики, в основном «легкие», и есть даже целый район, где этим товаром можно закупиться на любой улице и в любом переулке.

При этом, тебя не ограбят, не побьют, и вообще, если не знать, что гуляющие по этим улицам ребята барыжат — даже не поймешь, что зашел куда-то не туда. Обычный район, обычные люди, вот только некоторых домов остались лишь развороченные стены да фундамент. Это — дома когда-то влиятельных наркоторговцев, а разрушены они были в ходе штурма полицией.

Кстати, в начале августа полиция Триполи получила насколько сотен новых автомобилей «Toyota FJ Cruiser», так что теперь эти внедорожники с мигалками можно заметить патрулирующими улицы столицы. Впрочем, за то время, что мы здесь, мы ни разу не видели, чтобы полицейские кого-то арестовывали. Например, тут часто нарушают ПДД, такой уж в африкано-арабских странах стиль езды. И полицейские, чаще всего, просто делают замечание водителю по громкоговорителю и спокойно едут дальше.

При этом в кварталах, где живут беженцы из окрестных городов или даже соседних республик, таких как ЧАД, Судан, Нигер, довольно спокойно. Там даже брошенные автомобили никто на запчасти не разбирает, они просто стоят и покрываются пылью.

Бизнесмены и бездельники

Собственно, почти всех мужчин Триполи можно разделить на две эти категории, тех, кто делает бизнес, и тех, кто просто тратит уже нажитое. Самые популярные виды бизнеса — торговля одеждой и общепит. Вещи везут в основном из Турции, хорошего качества и по вполне доступным ценам. Футболки, штаны, кроссовки, рубашки на местных рынках стоят в переводе на российскую валюту от 400 до 1000 рублей. У нас одежда такого же качества стоит дороже.

Что же касается общепита, то чаще всего в столице Ливии попадаются небольшие закусочные где подают кебабы и шауварму (именно так произносят местные, шаУВарма, этакая смесь из московского и питерского вариантов), и ресторанчики, где основу кухни составляют морепродукты. Последние тут всегда свежие, только что с моря.

Что же касается второй категории местных жителей, то чаще всего это молодые ребята, которые живут за счет родителей и, как выразился наш переводчик, «курят травку и ни о чем не парятся». Развлечений у местной молодежи немного: боулинг, бильярд, компьютерные клубы, кафе и рестораны, море, да по пятницам — дрифт на огромной парковке неподалеку от Площади Мучеников.

Генераторы, бензин и общественный транспорт

Каждые пять часов в Триполи отключают электричество. Потому что большая часть электростанций была разбомблена еще в самом начале гражданской войны. Как и некоторые здания различных госструктур. Уцелевшие электростанции уже давно устарели и не справляются с нагрузкой, так что почти в каждом доме тут есть свой генератор, благо, бензин здесь дешевле воды.

И это не шутка. В пересчете на российские деньги, литр бензина в столице Ливии стоит всего 2,5 рубля, в то время как литр простой питьевой воды — от 15 рублей. Казалось бы, при такой цене на бензин, общественный транспорт должен быть совсем дешевым, но… Поездка на маршрутке здесь стоит примерно 40-50 рублей, а средняя поездка на такси обойдётся в 400-500 рублей.

Напомним, целью командировки сотрудников ФАН в Ливию является информирование российской общественности о ситуации в стране. Корреспонденты Федерального агентства новостей тщательно готовились к командировке в африканскую страну, была проведена серьезная работа по оформлению всех необходимых документов. Сотрудники ФАН находятся на территории Ливии, подконтрольной властям Триполи, официально, с ведома МИД России и МИД Ливии.