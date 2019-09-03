В России увидели нежелание Украины продолжать конфронтацию с Москвой

В Киеве не видят смысла в дальнейшей конфронтации; все стороны хотят мира. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Новая схема

Украина и Российская Федерация, возможно, будут использовать новую схему работы с уголовными делами при обмене лиц, которые удерживаются той или иной стороной. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источник, который близок к переговорам.

Сообщается, в настоящее время процесс обмена пленными застопорился из-за того, что Киев и Москва никак не могли договориться в вопросе юридического обоснования освобождения и передачи друг другу заключенных. Согласно новому плану, если осужденные вернутся на родину после президентских указов об их помиловании, то они будут отправлены на Украину и в РФ с нотариально заверенными копиями их уголовных дел. За преступления их будут судить заочно.

Причиной всего этого стало то, что украинские власти с самого начала признавали уголовное преследование своих моряков незаконным. Киев требовал их освобождения без всяких условий и поводов. Теперь получив копию, а не подлинное дело, украинским правоохранительным органам не придется, как это планировалось изначально, прекращать уголовное преследование своих же граждан.

Процесс начался

Как отметил Андрей Иванов, в этой истории важно то, что процесс начался. Главное, чтобы в итоге обменяли по принципу «всех на всех».

«Сразу на это не могут пойти стороны по политическим мотивам, потому что нет доверия, и всегда надо оставить за собой возможность торга. Но первые шаги будут сделаны, в этом не сомневаюсь. Просто потому, что никто уже не видит для себя в Киеве смысла продолжать конфронтацию», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперт отметил, что бывшему президенту Украины Петру Порошенко нужно все это было ради привлечения на свою сторону радикалов. После Майдана в 2014 году ему надо было показать радикалам, что он свой для них. Сейчас украинский народ хочет совершенно другого, и Владимир Зеленский это понимает.

«Да и Москва уже предприняла ряд шагов вроде выдачи паспортов в Донбассе. И мировое сообщество настроено уже сегодня совсем иначе, нежели пять лет назад. Подключается и фактор Китая, который хочет в условиях торговой войны с США лучше закрепиться в Европе со своим проектом «Пояса и пути». В какую сторону не посмотри — все хотят мира. Главное, чтобы хватило мудрости украинским политикам не сорваться на эмоции. Мы же знаем, что там часто действуют иррационально», — заключил Андрей Иванов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Москва не выдвигала никаких условий для проведения саммита в нормандском формате, однако переговорам должна предшествовать встреча помощников глав государств.