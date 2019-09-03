Левченко разбирается в ситуации с оскорбившей жителей Тулуна чиновницей

Иркутск, 3 сентября. Руководитель Иркутской области Сергей Левченко продолжает разбираться в ситуации с чиновницей Ириной Алашкевич, которую пользователи Сети обвинили в нелицеприятных словах в адрес жителей Тулуна, пострадавших при паводках. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Проверка пока не завершена», — передает РИА Новости слова собеседницы.

Ранее в Сети была опубликована аудиозапись, на которой женщина по-хамски высказывается о пострадавших от наводнения жителях Тулуна. В частности, пострадавших от наводнения чиновница назвала «бичевней», которые ужасно одеты и имеют «два класса образования». В подписи к аудио говорится, что речь произносит Ирина Алашкевич.

В свою очередь, чиновница назвала запись подделкой, указав на то, что за время паводка несколько раз выезжала в Тулун и другие подтопленные районы.

Накануне российский лидер Владимир Путин назвал подобные высказывания недопустимыми. Глава государства отметил, что не хочет выражаться нецензурно, но чиновница «этого заслуживает».

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение, в результате которого погибли 25 человек, шестеро до сих пор числятся пропавшими без вести. В результате было подтоплено почти 17,3 тысячи жилых домов, 49 участков трасс, уничтожены и частично повреждены более 20 мостов, сообщала «Газета.Ru».

Как заявил заместитель главы Кабмина Виталий Мутко, все работы по восстановлению жилья, разрушенного паводком, должны завершиться в октябре будущего года.