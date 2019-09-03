Мэр Новосибирска просит открыть территорию насосной станции, где произошло обрушение

Новосибирск, 3 сентября. Территорию насосной станции в Новосибирске, где погибли три человека из-за обрушения стены, надо открыть для продолжения работ по реконструкции. Рабочие рискуют не успеть окончить работы в установленный срок. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть во время оперативного совещания в региональном правительстве.

«Следственным управлением проводятся следственные действия, сейчас ограничен допуск на площадку… Я прошу поддержки вашей в обращении в управление следственное с тем, чтобы ускорить допуск туда рабочим с тем, чтобы продолжить работы по реконструкции», — отметил градоначальник Новосибирска.

По его словам, насосная станция имеет важное значение в отопительной системе города. Он отметил, что по причине недопуска на площадку строители могут не успеть закончить реконструкцию.

Как сообщала «Газета.Ru», в конце прошлого месяца при проведении подрядчиком реконструкции здания насосной станции 1967 года возведения, принадлежащего Сибирскому генерирующему предприятию, произошел оползень и обрушение стены. В результате произошедшего погибли трое рабочих, еще один находится в медицинском учреждении. Следственный комитет РФ по региону завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

В настоящее время по факту задержаны три человека.