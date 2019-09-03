Киев, 3 сентября. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая могут быть уволены уже через полгода. Об этом рассказал депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский.

На Украине назвали сроки увольнения Авакова. По словам Дубинского, оба министра были назначены на переходной период. По данным телеканала ZIK, вскоре парламент выберет новых глав указанных ведомств. Ранее украинский парламент сформировал новый кабинет министров. Как пишет «Газета.ru», Аваков остался на воем посту, который занимает с 2014 года.

Верховная рада Украины поддержала кандидатуры на должности членов кабинета министров, предложенные назначенным премьером Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции.

За проголосовал 281 парламентарий. При этом все они представляют партии «Слуга Народа», «За будущее», есть и внефракционные депутаты. Другие политические силы, представленные в Раде девятого созыва, голосовать за новый состав кабмина не стали.

В новое правительство Украины вошли:

Дмитрий Кулеба — вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Михаил Федоров — вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;

Тимофей Милованов — министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Оксана Маркарова — министр финансов Украины;

Алексей Оржель — министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Владислав Криклий — министр инфраструктуры Украины;

Алена Бабак — министр развития громад и территорий Украины;

Анна Новосад — министр образования и науки Украины;

Зоряна Скалецкая (Черненко) — министр здравоохранения Украины;

Владимир Бородянский — министр культуры, молодежи и спорта Украины;

Юлия Соколовская — министр социальной политики Украины;

Арсен Аваков — министр внутренних дел Украины;

Денис Малюська – министр юстиции Украины;

Оксана Коляда (Гаврилюк) — министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Дмитрий Дубилет — министр кабинета министров Украины.

Ранее сообщалось, что депутаты утвердили кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра Украины. Его кандидатуру поддержали 290 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. На пост главы правительства Украины его выдвинула партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа».

Замглавы президентского офиса Вадим Пристайко назначен министром иностранных дел Украины. Он сменил на этом посту Павла Климкина, который возглавлял внешнеполитическое ведомство с июня 2014 года. На заседании Рады Пристайко поставил задачу за полгода продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе. При этом он отметил, что на данный момент не столь важно, как именно будут достигнуты цели: при помощи миротворческой миссии или путем выполнения минских соглашений.

Андрей Загороднюк сменил Степана Полторака на должности министра обороны Украины. Депутаты поддержали его назначение по представлению Зеленского. За новоизбранного министра отдали свои голоса 314 парламентариев.

Действующий министр внутренних дел Украины Арсен Аваков переназначен на свой пострешением Верховной рады.

Напомним, ранее у стен офиса президента Украины прошла акция протеста против Авакова и его повторного назначения на пост главы МВД. В протестах участвовали около 350 человек, в руках у них были плакаты «Кто заказал Катю Гандзюк?», «Аваков — черт» и другие.

Как передавал корреспондент Федерального агентства новостей, в числе претензий к Авакову, которые выдвинули инициаторы митинга, была проваленная реформа органов внутренних дел, реабилитация «ментовских кадров», многочисленные убийства и нападения на активистов по всей стране и «коррупционные закупки в МВД».

Отметим, украинцы не в первый раз выступают с требованием об увольнении министра. В начале июня петиция с требованием отправить в отставку Авакова набрала 25 тысяч голосов. Тогда же протесты с требованием отставки Авакова прошли в нескольких городах Украины.

Напомним, украинские СМИ опубликовали переписку в мессенджере депутата от «Слуги народа» Лизы Богуцкой. Собеседник парламентария неизвестен, однако, вероятно, он тоже состоит в президентской партии. Он предупреждает о подготовке государственного переворота Петром Порошенко и отмечает, что, видимо, именно для этого президент Украины Владимир Зеленский решил оставить Авакова на его посту.