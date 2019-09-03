Пользователи оценили крутой образ 64-летней Хакамады на фестивале Burning Man

Москва, 3 сентября. Журналист, радиоведущая и писательница Ирина Хакамада поделилась со своими подписчиками видео с танцами на фестивале Burning Man в штате Невада. Пользователи социальной сети Instagram оценили экстравагантный наряд экс-кандидата в президенты России.

В настоящее время 64-летняя Хакамада находится на популярном фестивале Burning Man, который проходит в пустыне Блэк-Рок. На видео бывший политик танцует под техно в крутом образе. На Хакамаде короткие шорты и искусственная шуба. Кроме того, шея журналистки увешана гирляндой.

Ролик пришелся по вкусу пользователям Сети. Они отметили, что Хакамада в свои годы выглядит круто. Некоторые участники дискуссии сравнили происходящее на кадрах с «космическим мероприятием».

«Ирина, какая же вы шикарная! Супер!» — отмечают фолловеры.

Другие комментаторы указывают на то, что Burning Man — значимое событие не только для США, но и для мировой музыкальной тусовки.

«Место, которое надо посетить обязательно», — уверяют участники обсуждения.

Впрочем, в комментариях не обошлось и без хейтеров. К примеру, один из комментаторов интересуется о смысле шубы в пустыне.

Burning Man — ежегодное восьмидневное событие. Музыкальный фестиваль стартует в последний понедельник августа, в ноль часов одну минуту.