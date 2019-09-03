Киев, 3 сентября. До конца 2019 года в Генпрокуратуре Украины будет принят ряд мер для борьбы с коррупцией. Об этом заявил новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Рябошапка рассказал о борьбе с коррупцией в Генпрокуратуре Украины. По его словам, первый шаг, который он сделает, это «перезагрузка, обновление и очищение Генпрокуратуры как координирующей и центральной институции в сфере системы уголовной юстиции».

Как передает телеканал NewsOne, после этого Рябошапка планирует перезагрузить всю уголовную юстицию, включая изменения в работе органов досудебного расследования. Как считает генеральный прокурор, правоохранительная система должна помогать законному бизнесу».

По данным «Газета.ru», генпрокурор Украины признался, что хочет «крови в правовом смысле». Рябошапка заявил, что намерен еженедельно привлекать высокопоставленных чиновников к ответственности. По его словам, приоритетом надзорного ведомства в ближайшие годы станет возвращение денег, которые «были украдены у этой страны». Также Рябошапка признался в «кровожадности».

«Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови. Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников. Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране», — сказал Руслан Рябошапка, видео выступления которого было размещено в YouTube-канале Генпрокуратуры.

Генпрокурор также заявил, что его задачей является сделать надзорное ведомство той структурой, которая будет координировать все правоохранительные органы, а также ставить перед ними задачи в сфере борьбы с преступностью и контролировать их выполнение.

Ранее Руслан Рябошапка отправил в отставку Анатолия Матиоса, который занимал должность заместителя Генпрокурора и главного военного прокурора.

Напомним, 30 августа на сайте президента Украины появился указ о назначении Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора. Новый глава надзорного ведомства пообещал «перезагрузку и обновление системы» в Генпрокуратуре.

Назначение на должность генерального прокурора Руслана Рябошапки даст возможность контролировать этот орган президенту Украины Владимиру Зеленскому. Однако это не говорит о наведении порядка и законности на Украине. Новый генпрокурор будет лоялен к Зеленскому и его политической силе. Так считает политолог Богдан Безпалько.

Рябошапка пообещал «перезагрузку и обновление системы» во вверенном ему ведомстве, подчеркнув, что «Генпрокуратура должна стать центральным органом, который будет реализовывать государственную политику в борьбе с преступностью».

Назначение Рябошапки говорит о том, что Зеленский хочет взять прокуратуру под свой контроль, сделав ее одним из инструментов своей власти, считает политолог.

«По сути, он хочет сделать ее одним из государственных инструментов, лояльным по отношению к себе и своей политической силе. В любом случае можно поздравить Зеленского с взятием под контроль прокуратуры, но это не о чем еще не говорит. Это не говорит о наведении порядка и законности в том смысле, в котором это принято считать у обычных людей», — заявил Безпалько.

О наведении порядка и законности можно было бы говорить, если бы начали преследовать бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко, экс-президента Петра Порошенко, возбудив против них уголовные дела, говорит политолог.

«Однако мы не видим, как кого-либо из них посадили в СИЗО, арестовали счета, взяли подписку о невыезде. Уголовные дела на Петра Порошенко заводят, но они никак не влияют на его жизнь. У Порошенко существует иммунитет как у депутата, его должны лишить этого иммунитета в парламенте. Пойдет ли на это Зеленский, пока еще не ясно. Создается впечатление, что это договоренность, либо у этих людей какой-то иммунитет, который дан им внешнеполитическими игроками», — рассказал он.

Кроме того, в задачи Генпрокуратуры входит надзор за органами МВД. Этот орган на Украине возглавляет Арсен Аваков.