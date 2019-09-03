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Опрос показал, как россияне относятся к корпоративам без алкоголя

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Опрос показал, как россияне относятся к корпоративам без алкоголя

Москва, 3 сентября. Более половины работающих россиян (51%) заявили о готовности к корпоративам без алкогольных напитков, против выступают 15%. Об этом свидетельствуют результаты проведенного сервисом «Работа.ру» опроса.

Реже одного раза в месяц употребляют алкоголь треть респондентов. Вовсе не пьют алкогольные напитки 23% опрошенных.

Кроме того, 75% участников опроса заявили, что не курят. О необходимости курилки на рабочем месте заявили 35% опрошенных. Против введения штрафов за перекуры в течение рабочего дня выступили 57% респондентов.

В то же время 56% опрошенных сообщили, что у них на работе на данный момент нет перерыва на занятия спортом, зарядку или фитнес. Готовы заниматься в рабочее время физкультурой лишь 66% из них.

Эффективнее всего мотивируют работников отказаться от вредных привычек премии, считают 43% опрошенных. Более трети респондентов полагают, что были бы полезны нематериальные бонусы, в том числе дополнительный выходной или сокращение рабочего дня.

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Источник: RT
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