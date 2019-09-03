Самолет Red Wings совершил вынужденную посадку в Краснодаре

Москва, 3 сентября. Самолет авиакомпании Red Wings был вынужден приземлиться в Международном аэропорту Краснодара из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Самолет следовал из Челябинска в Анталью. Инцидент произошел в 02.25 по московскому времени.

«Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме», — подчеркнули в аэропорту.

В пресс-службе воздушной гавани добавили, что в момент происшествия на борту находились 225 человек. Самолет вылетел по маршруту в 03.33, после передачи пассажира медикам.