Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Самолет Red Wings совершил вынужденную посадку в Краснодаре

32
0 Оставить комментарий

Самолет Red Wings совершил вынужденную посадку в Краснодаре

Москва, 3 сентября. Самолет авиакомпании Red Wings был вынужден приземлиться в Международном аэропорту Краснодара из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом журналистам сообщили  в пресс-службе воздушной гавани.

Самолет следовал из  Челябинска в Анталью. Инцидент произошел в 02.25 по московскому времени.

«Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме», — подчеркнули в аэропорту.

В пресс-службе воздушной гавани добавили, что в момент происшествия на борту находились 225 человек. Самолет вылетел по маршруту в 03.33, после передачи пассажира медикам.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров