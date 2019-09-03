Назван топ-3 самых популярных у россиян товаров по акции

Москва, 3 сентября. Граждане РФ больше всего покупают по разным акциям стиральные порошки, кондиционеры для белья и шоколад. Об этом сообщается в результатах исследования фирмы Nielsen.

По имеющимся данным, исследовался период с июля 2018 года по июнь текущего года. Отмечается, что в непродовольственном сегменте объем продаж по скидкам в денежном эквиваленте составил 53%. В рейтинге по доле промо-продаж в этой категории, как и в предыдущем периоде, лидируют стиральные порошки и кондиционеры для белья.

Сообщается, что доля продаж порошков по скидкам в денежном эквиваленте составила 79% против 80% годом ранее, кондиционеров — 76% (сохранилась на той же отметке). Объем реализуемых средств для мытья посуды по акциям увеличился до 71%, передает РИА Новости.

В категориях продовольственных товаров доля продаж по специальным предложениям в денежном выражении составила 50%. Самый высокий показатель — в категории шоколада — 72% против 69% в прошлом году. На второй строчке среди продуктов питания — творожные десерты, третье место у растворимого кофе, пишет Deita.ru.

Суммарно по результатам 12 месяцев доля продаж по промо-акциям в стране в денежном эквиваленте составила 51%.

Как отметила директор по аналитике и консалтингу Nielsen Россия Марина Волкова, замедление роста доли промо-продаж происходит по двум причинам. Во-первых, указала эксперт, в ряде категорий уже «достигнут потолок» по доле скидочных продаж.

«Во-вторых, рост популярности магазинов, предлагающих низкие цены каждый день — фактически на уровне промо-акций, а порой и ниже», — объяснила Волкова.

В июне компания Nielsen сообщила, что граждане России стали экономить на чистящих и моющих средствах, сообщала «Газета.Ru». Кроме того, реже россияне стали покупать кондиционеры для белья.