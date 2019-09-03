Роджер Уотерс провел концерт в поддержку Джулиана Ассанжа. События дня. ФАН-ТВ

Уотерс поддержал Ассанжа В центре Лондона прошла очередная акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. На сей раз инициатором стал рок-музыкант из культовой группы Pink Floyd Роджер Уотерс, также известный и активной гражданской позицией. Перед собравшейся публикой он исполнил не менее культовую песню Wish You Were Here («Жаль, что тебя здесь нет») — концерт прошел у здания британского МВД под лозунгом против экстрадиции австралийского журналиста. Напомним, что после 2006 года компания WikiLeaks во главе с Джулианом Ассанжем опубликовала тысячи секретных документов, в том числе о военных преступлениях США. Штаты возбудили дело о шпионаже, и теперь требуют выдачи Ассанжа из Лондона — там, в Посольстве Эквадора, журналист провел последние годы на правах политического убежища. По совокупности обвинений ему грозит до 175 лет тюрьмы.

В Калифорнии ищут пропавших пассажиров У побережья Калифорнии продолжается масштабная поисковая операция. Накануне вблизи округа Вентура загорелось коммерческое судно Conception с 39 пассажирами на борту. Власти Санта-Барбары, куда, предположительно, корабль направлялся после круиза, подтвердили информацию как минимум о восьми погибших, еще 26 человек числятся пропавшими без вести. Пятеро спаслись (как сообщают СМИ, это члены экипажа). Компания-владелец судна Truth Aquatics опубликовала телефоны горячих линий для помощи пострадавшим и их семьям. Экстренные службы региона обещают вскоре сообщить новые детали о ЧП.

Китай подал иск в ВТО Торговая война между Китаем и США, видимо, продолжится уже в рамках Всемирной торговой организации. Пекин подал иск в ВТО из-за новых 15%-ных пошлин, объявленных президентом Штатов Дональдом Трампом. Они затрагивают ряд китайских товаров на сумму около $300 млрд. В Поднебесной считают это нарушением тех соглашений, которых страны уже достигли на прошлых переговорах. Что касается Трампа, он ранее вообще призвал реформировать ВТО, в том числе из-за их преференций для Китая. А в случае чего пригрозил даже вывести США из организации.