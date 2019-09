Роджер Уотерс провел концерт в поддержку Джулиана Ассанжа. События дня. ФАН-ТВ

Уотерс поддержал Ассанжа

В центре Лондона прошла очередная акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. На сей раз инициатором стал рок-музыкант из культовой группы Pink Floyd Роджер Уотерс, также известный и активной гражданской позицией. Перед собравшейся публикой он исполнил не менее культовую песню Wish You Were Here («Жаль, что тебя здесь нет») — концерт прошел у здания британского МВД под лозунгом против экстрадиции австралийского журналиста. Напомним, что после 2006 года компания WikiLeaks во главе с Джулианом Ассанжем опубликовала тысячи секретных документов, в том числе о военных преступлениях США. Штаты возбудили дело о шпионаже, и теперь требуют выдачи Ассанжа из Лондона — там, в Посольстве Эквадора, журналист провел последние годы на правах политического убежища. По совокупности обвинений ему грозит до 175 лет тюрьмы.