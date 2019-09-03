Роджер Уотерс провел концерт в поддержку Джулиана Ассанжа. События дня. ФАН-ТВ

Уотерс поддержал Ассанжа
В центре Лондона прошла очередная акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. На сей раз инициатором стал рок-музыкант из культовой группы Pink Floyd Роджер Уотерс, также известный и активной гражданской позицией. Перед собравшейся публикой он исполнил не менее культовую песню Wish You Were Here («Жаль, что тебя здесь нет») — концерт прошел у здания британского МВД под лозунгом против экстрадиции австралийского журналиста. Напомним, что после 2006 года компания WikiLeaks во главе с Джулианом Ассанжем опубликовала тысячи секретных документов, в том числе о военных преступлениях США. Штаты возбудили дело о шпионаже, и теперь требуют выдачи Ассанжа из Лондона — там, в Посольстве Эквадора, журналист провел последние годы на правах политического убежища. По совокупности обвинений ему грозит до 175 лет тюрьмы.
В Калифорнии ищут пропавших пассажиров
У побережья Калифорнии продолжается масштабная поисковая операция. Накануне вблизи округа Вентура загорелось коммерческое судно Conception с 39 пассажирами на борту. Власти Санта-Барбары, куда, предположительно, корабль направлялся после круиза, подтвердили информацию как минимум о восьми погибших, еще 26 человек числятся пропавшими без вести. Пятеро спаслись (как сообщают СМИ, это члены экипажа). Компания-владелец судна Truth Aquatics опубликовала телефоны горячих линий для помощи пострадавшим и их семьям. Экстренные службы региона обещают вскоре сообщить новые детали о ЧП.
Китай подал иск в ВТО
Торговая война между Китаем и США, видимо, продолжится уже в рамках Всемирной торговой организации. Пекин подал иск в ВТО из-за новых 15%-ных пошлин, объявленных президентом Штатов Дональдом Трампом. Они затрагивают ряд китайских товаров на сумму около $300 млрд. В Поднебесной считают это нарушением тех соглашений, которых страны уже достигли на прошлых переговорах. Что касается Трампа, он ранее вообще призвал реформировать ВТО, в том числе из-за их преференций для Китая. А в случае чего пригрозил даже вывести США из организации.
Автофурор в Ливии
Тем временем Корреспонденты ФАН Владимир Малянов и Альгис Микульскис рассказали об удивительном феномене в Ливии. Несмотря на гражданскую войну, в Триполи процветает автомобильная торговля: отрываются автосалоны и рынки. Большинство из них в столице закрылись еще в 2011 году, однако местные неофициально быстро открыли свои точки. Машины везут из Эмиратов и США, причем немало дорогих авто последних моделей в топовых комплектациях. Здесь можно приобрести «Chevrolet Camaro», «Mercedes-Benz Gelandewagen» и многие другие авто. Всё это — по цене вдвое ниже чем в Европе или России. Чем объясняется успех автомобильной торговли в воюющей стране, пока остается загадкой. Напомним, что наши коллеги находятся в Триполи с прошлой недели. Их цель: рассказать общественности о событиях в ливийской столице, где уже много лет не было российских журналистов.