Дамаск, 3 сентября. Российские военные вручили ученицам школы под патронатом монастыря Рождества Божией Матери Антиохийской православной церкви 100 канцелярских наборов.

Школа расположена в городе Сайедная, который находится в 30 километрах от Дамаска. Он был несколько лет окружен боевиками, несмотря на это монахи не покинули его.

«Даже в самые трудные времена мы знали, что дети всегда должны быть сытыми, даже когда мы голодаем», — заявила настоятельница монастыря игуменья Феврония.

По ее словам, каждая девочка должна чувствовать, что любая монахиня для нее как старшая сестра или как мать.

В школе проходят обучение 250 девочек в возрасте от семи до 17 лет. Многие из них являются сиротами. Военные передали им альбомы для рисования, портфели и тетради.

Ранее первый зампредседателя общественной организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин рассказал после встречи с президентом САР Башаром Асадом, что Сирия и Россия продолжат отправлять на совместный отдых детей погибших военнослужащих.