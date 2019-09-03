Россия запустит миссию «Ярило» для исследования Солнца в 2020 году

Москва, 3 сентября. МГТУ им. Н. Э. Баумана и Физический институт им. П. Н. Лебедева вместе разработали наноспутники для исследования Солнца. Об этом сообщил Молодежный космический центр МГТУ.

Проект получил название «Ярило». Его авторы планируют получать с помощью спутников оперативный прогноз состояния межпланетной среды и регистрировать в рентгеновском диапазоне солнечную активность.

«Планируем в 2020 году вывести с помощью ракеты-носителя на солнечно-синхронную орбиту (порядка 600 км) как попутную нагрузку», — цитирует центр ТАСС.

Авторы проекта сообщают, что данные будут передаваться три-четыре раза в сутки.