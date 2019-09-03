Росстат назвал число работающих россиянок

Москва, 3 сентября. Лишь 53,2% россиянок были трудоустроены в стране в прошлом году. Об этом говорится в результатах исследования Росстата.

Согласно данным ведомства, в целом в РФ трудится 59,8% населения в возрасте от 15 лет и старше, при этом у мужчин занятость составляет 67,8%, пишет «Газета.Ru».

Как рассказала профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова, такие цифры объясняются и тем, что в большей степени женщины сконцентрированы на семье и воспитании детей. По ее словам, статистические данные можно объяснить комплексом причин.

«Во-первых, в условиях спада экономической активности и последующих увольнений персонала, женщины как дискриминируемая категория первыми попадают под сокращения», — отметила эксперт в интервью РИА Новости.

Помимо этого, по словам специалиста, есть вероятность роста теневой экономики и непрозрачности трудоустройства персонала. Яхонтова также считает, что степень профессионализма женщин ниже, их таланты не так нужны современному рынку. Кроме того, она выразила надежду, что в какой-то мере на полученную статистику повлияли меры Кабмина по стимулированию рождаемости.

Как отмечает «Царьград», уровень безработицы в России, согласно информации Росстата, в прошлом году составлял 4,8% от численности рабочей силы. По меркам Международной организации труда, это те граждане РФ, которые не имели работы или прибыльного занятия, однако находились в поисках работы.