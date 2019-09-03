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Российскую технологию распознавания лиц опробуют на ЧМ-2022 в Катаре

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Российскую технологию распознавания лиц опробуют на ЧМ-2022 в Катаре

Москва, 3 сентября. Технология распознавания лиц российской компании NtechLab может быть опробована в Катаре в период проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году. Об этом заявил директор компании Александр Минин.

«Мы ведем переговоры с ФИФА и Катаром, будем участвовать в пилотном проекте», — цитирует Минина ТАСС.

Госкорпорация «Ростех» протестировала разработанную NtechLab технологию FindFace Security во время ЧМ в 2018 году в нескольких российских городах. Она позволила задержать более 180 включенных в базы правонарушителей человек, часть задержанных находилась в федеральном розыске.

Ранее Газета.ru сообщила, что компания Ntechlab разработала технологию распознавания человека по силуэту.

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Источник: ТАСС
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