Автор песни про «Третье сентября» объяснил значение этой даты

Москва, 3 сентября. Поэт, композитор и певец Игорь Николаев, написавший слова к песне «Третье сентября», которую исполняет Михаил Шуфутинский, объяснил значение даты в этой композиции.

По его словам, за этой датой «ничего не стоит». Он подчеркнул, что строчка просто хорошо подошла к музыке композитора Игоря Крутого, сообщают «Известия».

«Должен признаться, за этой датой ничего не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где «было все у нас всерьез», — написал Игорь Николаев.

Он поблагодарил Игоря Крутого, Михаила Шуфутинского и всех поклонников, благодаря которым третье сентября стало «красным днем календаря».

Напомним, мем на песню «Третья сентября» появился в 2000-х годах. Изначально он представлял фото американского рэпера Рика Росса, который внешне похож на Шуфутинского, с цитатой из песни. Позже в Сети появилось огромное количество мемов, связанных с этой композицией.

Певец Юрий Лоза назвал шутки про песню «Третье сентября» «дурновкусием». Он сравнил песню Шуфутинского со своей композицией «Плот», на которую также было сделано много мемов. Лоза заявил, что эти мемы можно использовать много раз в год, а на песню Шуфутинского — только один раз.