Волочкова прокомментировала сообщение о новой любовнице бывшего мужа

Москва, 3 сентября. Балерина Анастасия Волочкова высказалась о новой любовнице бывшего мужа Игоря Вдовина.

О романе с Вдовиным ранее рассказала телеведущая Елена Николаева. Женщина сообщила, что возлюбленный дарит ей роскошные украшения и подарки. Волочкова скептически отнеслась к сообщению о новом романе Вдовина.

«Мой бывший муж навсегда останется лишь экс-супругом Анастасии Волочковой. В другом качестве (и без привязки к моему имени) он и его любовницы не вызывают интерес», — цитирует Волочкову портал Kp.ru.

Балерина призналась, что не знает Николаеву, и отметила, что многие любовницы ее экс-супруга считают «возможным и необходимым» пиариться за ее счет.

Волочкова сообщила, что знает Вдовина 14 лет, и все эти годы мужчина жил за ее счет. По словам балерины, Вдовин до сих пор должен ей три миллиона долларов. В то же время Волочкова отмечает, что бывший возлюбленный якобы содержит своих любовниц за ее счет и пока их дочь ходила в бесплатную школу, своих старших детей Вдовин отправлял в заграничные учебные заведения на деньги экс-супруги.

По ее словам, мужчина не приходил на день рождения дочери шесть лет.

«И виделся с дочерью раз в полгода. Ариша смеялась, что он делал ей странные подарки, покупал ребенку флэшки за 500 рублей», — посетовала Волочкова.

Балерина напомнила, что в начале их отношений Вдовин пытался создать образ богатого бизнесмена. Волочкова признала, что «поддерживала этот миф». Сейчас она считает бывшего супруга альфонсом.

«Вдовин — мыльный пузырь, альфонс. Я была так наивна, что отдала ему все деньги. У других жен и любовниц он тоже пытался занять денег, но те не повелись на его аферу», — заключила балерина.

Ранее Газета.ru сообщила, что Волочкова рассказала о сектантском прошлом бывшего возлюбленного.