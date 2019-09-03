Премьер Украины назвал условия покупки земли иностранцами

Киев, 3 августа. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что разрабатываемая правительством страны земельная реформа позволит иностранцам приобретать земли сельскохозяйственного назначения.

Они смогут делать это при условии регистрации юридического лица на Украине и уплаты налогов на территории страны. Гончарук подчеркнул, что власти хотят дать возможность обрабатывать землю всем, кто имеют такую возможность.

Премьер-министр отметил, что украинские фермеры получат преференции, в том числе им будут компенсировать процентную ставку по кредитам, чтобы они были в более выгодных условиях, чем их иностранные конкуренты.

По его словам, 25 сценариев открытия рынка земли были проработаны с участием Всемирного банка. Он отметил, что ключевым критерием является достижение максимального экономического эффекта.

Гончарук подчеркнул, что законодательная база будет проработана, чтобы не допустить фактов рейдерства, а также манипуляций с земельным кадастром.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной раде разработать законопроект о создании рынка земли сельскохозяйственного назначения. Законопроект должен быть принят до 1 декабря. Также президент поручил отменить мораторий на ее продажу, сообщают «Известия».

Напомним, запрет на покупку и продажу земли сельхозназначения был введен в 2001 году на Украине во время правления Леонида Кучмы. Мораторий неоднократно продлевался, в 2019 году Петр Порошенко продлил его до 1 января 2020 года, сообщает «Газета.ru».

Европейский суд по правам человека и Международный валютный фонд выступали за снятие моратория на продажу земли.