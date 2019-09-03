Опыт отражения налетов беспилотников в Сирии обсудят на комитете по ПВО СНГ

Москва, 3 сентября. Вопрос отражения массированных атак беспилотников станет одной из главных тем заседания комитета по противовоздушной обороне (ПВО) стран СНГ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Одной из актуальных тем, которая будет обсуждаться на заседании, станет опыт отражения массированных налетов беспилотников в ходе действий войск РФ против террористов в Сирии», — подчеркнули в министерстве.

Кроме того комитет подведет итоги работы в первом полугодии и обсудит оперативную и боевую подготовку объединенной системы ПВО содружества в следующем году.

Ранее Газета.ru сообщила, что в 2020 году ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подводных лодок, включая четыре атомных субмарины. Среди прочих подлодок флот получит способную нести подводные аппараты «Посейдон» атомную субмарину «Белгород».