Порошенко могут допросить с использованием детектора лжи

Киев, 3 сентября. Государственное бюро расследований Украины планирует допросить экс-президента Украины Петра Порошенко во вторник.

Экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что пятого президента Украины допросят по делу «об отмывании преступных доходов». По его словам, при допросе могут применить полиграф.

Ранее о возможной проверке Порошенко на полиграфе заявил директор Госбюро Украины Роман Труба. По его словам, следующий допрос Порошенко может пройти с применением детектора лжи. При этом использование детектора возможно с согласия допрашиваемого.

«Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно — все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год» — написал Роман Труба в своем Telegram-канале.

Петр Порошенко заявил, что не верит в объективность и непредвзятость следствия, а также не доверяет руководству Госбюро Украины. Политик готов пройти полиграф в эфире телеканала «Прямой».

Ранее Роман Труба заявил, что против Петра Порошенко и высших должностных лиц страны расследуется 11 уголовных дел. В частности в производстве находятся дела о его выезде на отдых на Мальдивы. Сообщалось, что политик якобы использовал поддельные документы. Также против пятого президента Украины возбуждено уголовное дело о госизмене из-за провокации в Керченском проливе. Расследуется дело об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой» и продаже завода «Кузница на Рыбальском».

Депутат Верховной рады Владимир Парасюк заявил, что Петр Порошенко наверняка окажется в тюрьме. Он подчеркнул, что пятый президент Украины раздавал государственные награды тем людям, «которые должны отвечать перед законом», тем самым показывая свою низость.

Как сообщают «Известия», в начале сентября стало известно, что Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции страны с Евросоюзом.