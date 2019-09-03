Канделаки назвала «ударом по Саакашвили» отставку премьер-министра Грузии

Москва, 3 сентября. Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала решение Мамуки Бахтадзе уйти с поста премьер-министра Грузии, назвав его «ударом по Саакашвили».

Глава грузинского правительства ранее заявил о решении покинуть пост. Бахтадзе отметил, что была создана «рамка развития» и теперь он считает свою миссию выполненной. Политик подчеркнул, что у него появилась возможность инициировать вопрос о своей отставке в конце весны. Окончательное решение было принято в результате консультаций в офисе партии «Грузинская мечта» 1 сентября, сообщила Газета.ru.

Канделаки поделилась комментарием к новости в своем Telegram-канале. Телеведущая написала, что не удивлена решением Бахтадзе, так как он занимался «имитацией деятельности». По ее словам, пост главы правительства займет действующий министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария.

Телеведущая уверена, что отставка Бахтадзе будет ударом по сторонникам бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

«Это значит, что по радикалам Михаила Саакашвили будет нанесен очередной удар: Гахария — принципиальный оппонент бывшего президента», — подчеркнула Канделаки.

Телеведущая напомнила, что Гахария учился в МГУ, занимался бизнесом в России и ранее даже имел российское гражданство. Глава МВД Грузии не будет однозначно ориентирован на Москву. Тем не менее он будет свободен от слепого следования установкам Запада, считает Канделаки.