Розенбаум рассказал о своей госпитализации после слухов о тяжелой операции

Москва, 3 сентября. Певец Александр Розенбаум рассказал о своей госпитализации.

В Сети появилась информация о том, что Розенбаум перенес сложную операцию. Журналисту KP.Ru удалось дозвониться до прославленного исполнителя. Александр Яковлевич рассказал, что находится под присмотром хороших докторов.

«Все нормально, все будет хорошо, надеюсь. Я в больнице, все будет замечательно», — рассказал Розенбаум.

Он выразил надежду, что госпитализация не скажется на графике концертов, которые начнутся с 21 сентября. Розенбаум передал своим поклонникам благодарность за заботу и внимание.

Продюсер певца Белла Купсина рассказала, что операция была запланирована.

«С ним все в порядке, угрозы для жизни и здоровья нет», — рассказала Купсина.

Артист последний раз появлялся на публике 31 августа на фестивале «Будь с городом» в Петербурге.

Ранее Александр Розенбаум рассказал о своем отношении к шоу-бизнесу. Исполнитель считает, что современные российские исполнители работают не в направлении русского песенного творчества.

«Хочу, чтобы вы понимали: я никак не пытаюсь унизить своих молодых и средних коллег. Они молодцы. Но они не работают в русском направлении песенного творчества», — заявил Александр Яковлевич.

Также исполнитель признался, что не следил за конкурсом Евровидение, поскольку в «нем нет русской личности». Розенбаум также усомнился, что представителей современной российской эстрады будут помнить через 50 лет.